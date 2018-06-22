Chanel впервые обнародовал финансовую отчетность

По информации издания, в 2017 году выручка модного дома составила $9,62 млрд, а чистая прибыль — $1,79 млрд

«Наша финансовая мощь позволяет оставаться независимыми и сосредоточиться на долгосрочной перспективе», — заявил финансовый директор Chanel Филипп Блондье.

Первый бутик Chanel открылся во французском городе Довиль в 1910 году. Сейчас компанией владеют братья Ален и Жерар Вертеймеры. У модного дома 147 бутиков по всему миру.