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Chanel впервые обнародовал финансовую отчетность
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Chanel впервые обнародовал финансовую отчетность 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Прайм
Французский дом моды Chanel впервые с момента основания обнародовал полную финансовую отчетность, сообщает The Wall Street Journal.
По информации издания, в 2017 году выручка модного дома составила $9,62 млрд, а чистая прибыль — $1,79 млрд
«Наша финансовая мощь позволяет оставаться независимыми и сосредоточиться на долгосрочной перспективе», — заявил финансовый директор Chanel Филипп Блондье.
Первый бутик Chanel открылся во французском городе Довиль в 1910 году. Сейчас компанией владеют братья Ален и Жерар Вертеймеры. У модного дома 147 бутиков по всему миру.
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