Дом моды Chanel впервые за 108 лет опубликовал отчетность

МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Дом моды Chanel впервые за 108 лет своего существования обнародовал финансовую отчетность, согласно которой выручка компании по итогам 2017 года составила почти 10 миллиардов долларов.

Чистая прибыль Chanel по итогам 2017 года составила 1,79 миллиарда долларов, что на 18,6% больше, чем в 2016 году. Выручка выросла на 11,5%, до 9,62 миллиарда долларов. Кроме того, на счетах компании есть средства в размере 2,2 миллиарда долларов, а ее задолженность относительно небольшая, пишет издание.

"Видение работы на долгосрочную перспективу — это самый важный элемент нашей бизнес-модели, и он основан на нашей полной финансовой независимости", — приводятся в релизе Chanel слова его главного финансового директора Филиппа Блондье (Philippe Blondiaux).

"Кажется, что неожиданно акционеры Chanel проявили большую заинтересованность к рынку. Я предполагаю, что это может быть преамбулой к будущему IPO или сделке по слиянию и поглощению", — прокомментировал опубликованную отчетность аналитик Exane BNP Paribas Лука Солка (Luca Solca).

Дом моды Chanel был основан в 1910 году Габриэль (Коко) Шанель. Первый модный магазин был открыт в Париже. Компания производит широкий ассортимент, включая одежду и предметы роскоши. В настоящее время Chanel принадлежит братьям Алену и Жарару Вертеймерам, их дед Пьер был сооснователем Chanel.