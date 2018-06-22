Ещё
WSJ: дом моды Chanel впервые обнародовал финансовую отчетность
Далее:
Читайте также:
Ещё

WSJ: дом моды Chanel впервые обнародовал финансовую отчетность 

ТАСС 12 минут назад
Фото: Прайм
ТАСС, 22 июня. Французский дом моды Chanel в четверг обнародовал полную финансовую отчетность, это произошло впервые за 108 лет с момента его основания, сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным газеты, за 2017 год выручка модного дома увеличилась на 11,5% и составила $9,62 млрд За 2017 год чистая прибыль компании составила $1,79 млрд, что почти на 19% больше по сравнению с прибылью компании в прошлом году.
Обнародование финансовой отчетности дало ответ на вопрос многих аналитиков и инвесторов, есть ли у модного дома средства на то, чтобы оставаться независимым или он готовится к продаже. «Наша финансовая мощь позволяет оставаться независимыми и сосредоточиться на долгосрочной перспективе», — заявил финансовый директор Chanel Филипп Блондье на фоне слухов о возможном поглощении Chanel со стороны конкурентов.
Первый бутик модного дома Chanel открылся в городе Довиль на севере Франции в 1910 году. 5 мая 1921 года модный дом выпустил легендарный аромат Chanel No. 5. Владельцами компании сейчас являются братья Ален и Жерар Вертеймеры, бренду принадлежит 147 бутиков по всему миру.
ТАСС: последние новости
Российские фэшн-дизайнеры представили в Москве коллекцию одежды к ЧМ-2018 Роскачество выяснит соответствие реальной массы креветок заявленной на упаковке Глава семейного комитета Думы предлагает организовать в РФ курсы "материнских помощников"
Женский форум  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом38
Женские недостатки, от которых мужчины без ума18
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Наболело: «Кому нужно такое тело?»11
Анна Седокова взбудоражила поклонников10
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение