WSJ: дом моды Chanel впервые обнародовал финансовую отчетность

По данным газеты, за 2017 год выручка модного дома увеличилась на 11,5% и составила $9,62 млрд За 2017 год чистая прибыль компании составила $1,79 млрд, что почти на 19% больше по сравнению с прибылью компании в прошлом году.

Обнародование финансовой отчетности дало ответ на вопрос многих аналитиков и инвесторов, есть ли у модного дома средства на то, чтобы оставаться независимым или он готовится к продаже. «Наша финансовая мощь позволяет оставаться независимыми и сосредоточиться на долгосрочной перспективе», — заявил финансовый директор Chanel Филипп Блондье на фоне слухов о возможном поглощении Chanel со стороны конкурентов.

Первый бутик модного дома Chanel открылся в городе Довиль на севере Франции в 1910 году. 5 мая 1921 года модный дом выпустил легендарный аромат Chanel No. 5. Владельцами компании сейчас являются братья Ален и Жерар Вертеймеры, бренду принадлежит 147 бутиков по всему миру.