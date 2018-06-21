Жены футболистов и российские селебрити устроили Instagram-флешмоб в поддержку сборной

Жены игроков сборной России по футболу Инна Жиркова , Рамина Зобнина и Екатерина Кудряшова выставили в Instagram фотографии в одинаковых браслетах в цветах триколора и с маленьким блестящим мячом.

Создателем милых украшений оказался ювелирный дом SOKOLOV. Бренд выпустил целый набор для болельщиков — мужские и женские браслеты с шармом, футбольным мячом из серебра с эмалью. Такие браслеты исполнены из бусин черного матированного или глянцевого агата, а также белого жадеита. Кстати, браслеты с типично «русскими» символами, например матрешкой или самоваром, могут стать отличными подарками для иностранных гостей Мундиаля.

Поддержать футболистов патриотичным и вместе с этим женственным аксессуаром решили и некоторые селебрити и спортсменки. Так, «футбольные» браслеты SOKOLOV были замечены на российской теннисистке Елене Весниной , актрисах Лизе Арзамасовой и Поле Поляковой

А какой браслет нравится тебе больше?

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Фото: Instagram, пресс-служба Sokolov