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Kering продает бренд Christopher Kane его основателю
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Kering продает бренд Christopher Kane его основателю
The Blueprint
1 час назад
Женский форум
Фото:
The Blueprint
Конгломерат Kering, который владел брендом Christopher Kane в течение 5 лет, продает свою долю — 51% — обратно дизайнеру и основателю бренда
Кристоферу Кейну
.
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