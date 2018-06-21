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Kering продает бренд Christopher Kane его основателю
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Kering продает бренд Christopher Kane его основателю 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Конгломерат Kering, который владел брендом Christopher Kane в течение 5 лет, продает свою долю — 51% — обратно дизайнеру и основателю бренда Кристоферу Кейну.
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