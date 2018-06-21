В Лондоне на подиум вышли беременные мужчины 

Парни в интересном положении буквально взорвали соцсети.
Предупреждаем сразу: новость не для слабонервных! Премию Чарли Чаплина, миллион долларов, как первому родившему мужчине, могут получить сразу все модели лондонского показа. Ведь китайский дизайнер Ксандера Чжоу вывел на подиум беременных мужчин.
Несколько моделей-парней вышли на подиум с накладным животиком. А чтобы в его происхождении у зрителей никаких сомнений не осталось, на футболки автор поместил надпись: New World Baby.
Показ вызвал такой небывалый ажиотаж в сети, что к его обсуждению подключились даже российские звезды.
«Это вообще что? Беременный мужик на подиуме! А когда-то мужчины были против, чтобы женщины брюки носили, а теперь вот такое… Я все понимаю: эпатаж и все дела, но это уже просто…», — эмоционально высказалась Ксения Бородина.
Что же до автора модного шоу, то он от комментариев воздержался, тем самым подогревая к показу еще больший интерес.
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