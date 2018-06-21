В Лондоне на подиум вышли беременные мужчины

Парни в интересном положении буквально взорвали соцсети.

Предупреждаем сразу: новость не для слабонервных! Премию Чарли Чаплина , миллион долларов, как первому родившему мужчине, могут получить сразу все модели лондонского показа. Ведь китайский дизайнер Ксандера Чжоу вывел на подиум беременных мужчин.

Несколько моделей-парней вышли на подиум с накладным животиком. А чтобы в его происхождении у зрителей никаких сомнений не осталось, на футболки автор поместил надпись: New World Baby.

Показ вызвал такой небывалый ажиотаж в сети, что к его обсуждению подключились даже российские звезды.

«Это вообще что? Беременный мужик на подиуме! А когда-то мужчины были против, чтобы женщины брюки носили, а теперь вот такое… Я все понимаю: эпатаж и все дела, но это уже просто…», — эмоционально высказалась Ксения Бородина

Что же до автора модного шоу, то он от комментариев воздержался, тем самым подогревая к показу еще больший интерес.

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