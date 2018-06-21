Как составлять многослойные комплекты украшений

Катарина Кудряшова, стилист, блогер

Мастерски носить сразу несколько одинаковых украшений умеют, увы, далеко не все, а это, между прочим, одна из ключевых тенденций сезона. Предлагаем разобраться, как делать это играючи, будто бы у вас чувство стиля и меры врожденное.

Как носить сразу несколько цепочек

Этот модный прием часто используют стилисты. Хотите повторить?

Составьте комплект из нескольких тонких золотых цепочек (они могут быть одинаковыми или с разными звеньями), а на центральную или самую нижнюю цепочку наденьте подвеску-шарм, например с буквой вашего имени или каким-нибудь важным для вас символом. Такой шарм может быть на каждой цепочке и рассказывать что-то о вас. Выигрышно смотрятся цепочки по принципу каскада, когда каждая длиннее предыдущей, а вот если это правило соблюдаться не будет, то выглядеть композиция будет неряшливо.

Подвеска-чокер SL, розовое золото, бриллианты; подвеска-чокер SL в форме окружности, розовое золото, бриллианты; подвеска-чокер SL в форме стрелы, розовое золото, бриллианты (заказать)

К слову, модный блогер Леандра Медин применяет это правило и к массивным цепям.

Интересно смотрятся комбинации цепочек-чокеров и длинных цепочек, которые придают образу ноту дерзости, даже если на вас надета обычная футболка и джинсы.

Подвеска SL, серебро, фианиты; чокер SL, белое золото, бриллианты (заказать)

Украшения с кораллами или бирюзой расскажут окружающим, что вы ностальгируете по отпуску. Такие украшения лучше всего сочетать с максимально минималистичными вариантами других аксессуаров, чтобы не превратиться в отчаянную курортницу — любительницу развалов «все по 5 евро».

Колье Okami, серебро, фианиты, бирюза; чокер SL, розовое золото (заказать)

Набравший популярность жемчуг в многослойных комбинациях смотрится выигрышно с цепями из белого металла. Этот прием позволяет сбавить градус нарядной чопорности, присущей жемчугу.

Подвеска Sokolov, серебро, жемчуг; цепочка Maxioro, белое золото; цепочка «Бронницкий ювелир», белое золото (заказать)

Как носить сразу несколько браслетов

С браслетами легче.

Комбинация из тонких браслетов-цепочек и плетеных браслетов летом одна из самых популярных. Наслаивайте их друг на друга, как вашей душе заблагорассудится. Единственный нюанс: откажитесь от часов либо выбирайте их на браслете в тон украшениям, а не на кожаном ремешке.

Браслет Efremov, розовое золото; браслет Efremov, розовое золото, фианиты; браслет SL, розовое золото, бриллианты (заказать)

Массивные браслеты хорошо смотрятся в паре друг с другом, главное — не переусердствовать. Не рекомендуется сочетать подобные украшения с узкими браслетами-цепочками, а вот играть на контрасте широких и более узких позволительно.

Широкие браслеты из металла, похожие на каффы, носите как голливудские звезды — на обеих руках, чтобы напоминали манжеты. Этот прием круто смотрится с коктейльными и вечерними нарядами, а также с классическими белыми блузами и рубашками.

Браслеты Sokolov, розовое золото (заказать)

Кожаные браслеты-змейки, жесткие браслеты и браслеты-цепочки с крупными звеньями хорошо комбинируются с браслетами-цепочками, браслетами в стиле шамбалы, а также часами на металлическом или керамическом браслете.

Часы SL; браслет General Preziosi, серебро; браслет SL, серебро, жемчуг; браслет SL, серебро (заказать)

Как носить сразу несколько колец

В последнем клипе Джей Ло Dinero, где она снялась вместе с Карди Би, мы наблюдали, как певица носит кольца буквально на каждом пальце. Перенимать ли этот тренд, решать вам. А пока стоит присмотреться к фаланговым кольцам и кольцам, которые можно носить в паре.

Кольца SL, серебро, фианиты: первое; второе; третье; четвертое; пятое (заказать)

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