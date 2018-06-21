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Тилан Блондо: почему именно она признана самой красивой девочкой в мире
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Тилан Блондо: почему именно она признана самой красивой девочкой в мире 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Кто она такая и откуда взялась?
Отец Тилан, французский футболист Патрик Блондо, умеренной «звездности» и таланта. Мать — телеведущая, которая сейчас большей частью занимается карьерой дочери, и создает свою линейку детской одежды.
Какой дизайнер ее открыл?
Жан-Поль Готье: в четыре года Тилан подписала с ним контракт на рекламу коллекций Gaultier Junior.
Почему она стала так известна?
Разумеется, помог скандал — когда Тилан было десять, французский Vogue опубликовал серию откровенно эротических снимков, в которых девочка позирует в полуспущенных трусиках а-ля Лолита, и в образе юной Брук Шилдс из «Голубой лагуны» (хотя Тилан больше похожа на маленькую Миллу Йовович). Редакцию обвинили в сознательной поддержке педофилов. Кстати, за этот конкретный номер отвечал приглашенный дизайнер Том Форд.
2016 год.
Что в ней особенного?
Пухлые губы и фирменная неулыбчивость.
Как она выглядит сейчас?
Как девушка не совсем модельной внешности — при росте 168 см она весит «целых» 58 кг, и у нее вполне женственные формы. Начало взросления Тилан отпраздновала контрактом с Loreal — в мире моды это считается высшим признанием.
Где ее увидеть летом?
На экраны с трехлетним опозданием выходит фильм «Белль и Себастиан», нежная, трогательная мелодрама о дружбе и первой любви — там вы можете увидеть Тилан еще наивной и непосредственной.
Кто ее конкуренты?
Пусть Тилан все еще самый знаменитый ребенок-модель в мире, ей в спину дышат конкуренты: Кристина Пименова (тоже дочь футболиста, только российского), Уильям-Франклин Миллер (особенно от него фанатеют азиатские девушки), и американка Ланея Грейс.
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