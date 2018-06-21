Тилан Блондо: почему именно она признана самой красивой девочкой в мире

Кто она такая и откуда взялась?

Отец Тилан, французский футболист Патрик Блондо, умеренной «звездности» и таланта. Мать — телеведущая, которая сейчас большей частью занимается карьерой дочери, и создает свою линейку детской одежды.

Какой дизайнер ее открыл?

Жан-Поль Готье : в четыре года Тилан подписала с ним контракт на рекламу коллекций Gaultier Junior.

Почему она стала так известна?

Разумеется, помог скандал — когда Тилан было десять, французский Vogue опубликовал серию откровенно эротических снимков, в которых девочка позирует в полуспущенных трусиках а-ля Лолита, и в образе юной Брук Шилдс из «Голубой лагуны» (хотя Тилан больше похожа на маленькую Миллу Йовович). Редакцию обвинили в сознательной поддержке педофилов. Кстати, за этот конкретный номер отвечал приглашенный дизайнер Том Форд

2016 год.

Что в ней особенного?

Пухлые губы и фирменная неулыбчивость.

Как она выглядит сейчас?

Как девушка не совсем модельной внешности — при росте 168 см она весит «целых» 58 кг, и у нее вполне женственные формы. Начало взросления Тилан отпраздновала контрактом с Loreal — в мире моды это считается высшим признанием.

Где ее увидеть летом?

На экраны с трехлетним опозданием выходит фильм «Белль и Себастиан», нежная, трогательная мелодрама о дружбе и первой любви — там вы можете увидеть Тилан еще наивной и непосредственной.

Кто ее конкуренты?

Пусть Тилан все еще самый знаменитый ребенок-модель в мире, ей в спину дышат конкуренты: Кристина Пименова (тоже дочь футболиста, только российского), Уильям-Франклин Миллер (особенно от него фанатеют азиатские девушки), и американка Ланея Грейс.