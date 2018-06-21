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«Полная дисгармония!»: образ Риты Дакоты пришелся публике не по вкусу
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«Полная дисгармония!»: образ Риты Дакоты пришелся публике не по вкусу 

Eva.ru 38 минут назад
Фото: Eva.ru
Рита Дакота отправилась в Париж и делится с фанатами счастливыми моментами своего путешествия. Она любит позировать на фоне примечательных мест, что наглядно демонстрирует её микроблог, но не всегда эти снимки оцениваются по достоинству.
Наряд артистки совсем не понравился публике, которая тут же принялась зачитывать свой модный приговор. Мало того, что элементы одежды совсем не сочетались друг с другом, они еще более нелепо смотрелись на фоне изобилия татуировок на руках. Ценителям стиля не понравилось увиденное и они попросили Риту больше не экспериментировать, а одеваться иначе.
Впрочем, девушка никогда не отличалась обычной одеждой, желая показать свою неординарность, поэтому комментарии здопыхателей, скорее всего, не повлияют на её гардероб. Безусловно, высказали свое мнение и преданные фанаты, похвалив чувство стиля Риты и посчитав наряд очень хорошо вписывающимся во французскую атмосферу. «Выглядит довольно странно.. все как от разных костюмов» «Полная дисгармония, посмотрите в зеркало! Эти тату, повязка на шее…туфли..» «Странные предпочтения.. но она и не показывала никогда хорошего вкуса!» «Да уж… мода страшная штука!»
Стиль Дакоты зачастую подвергается осуждению, но больше всего негативно комментируют фотографии в купальниках, коих в ее Инстаграме очень много. А недавно молодую маму раскритиковали за вызывающий вид на очередном светским мероприятии. Артистке явилась публике в бюстгальтере, что сочли постыдным, а её супругу порекомендовали следить за тем, в чем жена выходит на публику.
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