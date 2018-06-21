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Неоромантизм в моде — на смену минимализму
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Неоромантизм в моде — на смену минимализму 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Неоромантизм возник как вызов сверхрациональной моде. В сегодняшних коллекциях известных дизайнеров часто встречаются отсылки к викторианской эпохе: блуза с высоким воротником, кружевные топы. Средневековый лейтмотив на показе Gucci Cruise 2019: идеи загробной жизни, готические образы, пышные парики, черные губы. Даже античность, как на показе Chanel Cruise 2017/2018. Эта круизная коллекция построена на мотиве шнуровок, взятом из Древней Греции. Или какая-нибудь запоминающаяся яркая деталь, например блестки поверх всего тела на мужском показе Saint Laurent. Не менее актуален и бархат в оттенках ночного неба, изумруда и бордо.
Кроме того, на создание вещей в стиле ностальгического романтизма дизайнеров провоцирует мода на винтажную одежду и секонд-хенд. Это и берет во французском стиле, и атласные плащи-халаты, и блузы 30-х годов, и прекрасное шелковое белье с пуговицами на спине, превратившееся в эфемерное платье. «Нео» — значит сочетать такое платье с пиджаком, оставляя на виду только нежный развевающийся шлейф шелка.
Think pink
И наконец, современный романтизм — это легкое помешательство на розовом цвете. Розовые брючные костюмы любят и герои фильмов, и знаменитости, и дизайнеры. Отметка юности millennial pink — сегодня самый модный цвет. Философия легкости и мечтательности. Розовый уже давно стал не признаком наивности или девичьей глупости, а цветом силы. Сила этого цвета — в свободе от стереотипов, в надгендерном посыле, в полной естественности и бесстрашии перед тем, что подумают другие. В конце концов, даже мужчины отдают предпочтение этому цвету. Оглянитесь вокруг, не заметили? Мода говорит напрямую: think pink.
На стыке эпох
Белоснежное платье с кружевами становится все более мощной альтернативой образу женщины-интеллектуалки в немного тоскливом минималистическом костюме. Тренд на минимализм, как и все тренды, успел стать мейнстримом. Впрочем, нет никакой борьбы между неоромантизмом и минимализмом. Лаконичность — это красиво и удобно, но отрицать эксцентричность моды невозможно, как невозможно отрицать праздник и счастье — люди всегда будут хотеть наряжаться. Всегда будут хотеть праздника, посыпанного серебряным глиттером.
Еще одно доказательство спроса на романтичность — показ Gucci во Флоренции. Креативный директор не скрывает, что вдохновением к коллекции послужила эпоха Возрождения. Так и мода возрождается из минимализма в максимализм, как птица феникс из пепла. В круизной коллекции Микеле, главного ответственного за стиль неоромантизма, — коктейль из разных эпох и направлений: 70-е, gender neutral, модели с кричащими логотипами. И все это под вуалью изящества.
Молодые и перспективные дизайнеры на конкурсе LVMH Prize тоже демонстрируют эстетику неоромантизма, создавая коллекции на стыке эпох. Среди них Сесиль Бансен: тут и эпоха Возрождения, и XIX век, или Молли Годдард и ее кукольные платья из органзы с цветами и нарядами в стиле Spice Girls. Однако в итоге в этом году на конкурсе победил токийский бренд Doublet. В коллекции бренда преобладает гротескная логомания, прямо пропорциональная минимализму, правда, дизайнерская футболка быстрого приготовления в упаковке из под лапши, которую можно самому приготовить, просто добавив в упаковку кипятка, не дает нам забыть о том, в какое время мы живем и что футуризм, как и неоромантизм, — уже здесь.
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