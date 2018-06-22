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Рубашка, галстук и другие вещи из гардероба мужа, которые вам не стоит носить
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Рубашка, галстук и другие вещи из гардероба мужа, которые вам не стоит носить 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Женщины, как известно, натуры коварные и имея огромные гардеробные, частенько покушаются еще и на шкафы своих вторых половинок. Однако, не все, что мы можем там найти, стоит-таки носить. Passion.ru развеивает самые популярные мифы о мужских вещах в женском гардеробе.
Нет ничего лучше мужской рубашки
Возможно, это и так, когда утром вам понадобилось что-то вроде халата, но ничего такого под рукой не оказалось. Вопреки всем уверениям стилистов, что настоящую boyfriend fit рубашку можно найти только в мужском отделе или на вешалке в отделении с вещами мужа, мы рекомендуем вам этого не делать. Особенно, если речь идет не о легкой хлопокой беловой рубашке, а о плотных костюмных голубых, розовых и других цветных моделях. Во-первых, вы с больше вероятностью намного ниже, чем ваш избранник, плечи уже, а руки тоньше, поэтому на рубашке появятся складки и заломы, которые отнудь не облагораживают look. Во-вторых, если ваш мужчина носит рубашки slim fit, то вы рискуете потерять и линию талии. Она то уж точно у мужин и женщин не совпадает.
И, в-третьих, как говорила Эвелина Хромченко: «Шея человека по имени Муж будет явно пошире вашей, а значит, воротник рубашки точно не сядет. Поэтому лучше приобрести в женском отделе ту же самую рубашку, но в крое которой учтены особенности женского тела».
Галстук на женщине — это сексуально
Да, но только в том случае, если на женщине больше ничего нет, а дело происходит в спальне. В остальных ситуациях мужской галстук будет крайне не уместен. Хотите создать образ в стиле денди-шик? Используйте женские галсутки-бабочки. А лучше просто расстегните воротник рубашки на 2-4 пуговицы или и вовсе наденьте пиджак на голое тело или браллет. В таком случае вы точно попадете в последние тенденции. Галстуки, как атрибут женского гардероба, устарели еще в начале века. Теперь они ассоциируются лишь с дамами, чья ориентация далека от традиционной.
Его джинсы точно сядут идеально
Нет и еще раз нет. Не сядут. Опять же из-за особенностей женской фигуры, а именно более выдающихся бедер и округлых ягодиц, мужские джинсы, особенно скинни, никогда не сядут на девушку нормальной комплекции. Конечно, если вы очень худенькая и обладаете мальчишеской фигурой, то, возможно, джинсы-бойфренды лучше действительно одолжить у избранника. Но выбирайте только прямые модели! Для всех остальных мужские брюки — табу. В отличие от пиджака, который действительно придает женщине хрупкости и подчеркивает женственность, джинсы утяжеляют образ, режут бедра и выглядят неряшливо. Поэтому в данном случае стоит чуть больше доверять женским отделам и джинсам с припиской boyfriend или mom.
Мужской спортивный костюм — это тоже oversize
Возможно, что так и будет, однако, примерив его спортивную толстовку и джоггеры, не забудьте посмотреть на себя в зеркало. Уверяем, отражение вас не обрадует. Не этого вы хотели добиться. Спорт-шик не случился. В мужской толстовке не по размеру вы будете выглядеть груздно, а сшитые на другой тип фигуры джоггеры или брюки-трубы сделают ноги очень полными. Поверьте, дизайнеры не зря придумали oversize. Это только кажется, что женщине проще купить что-то мужское, чтобы попасть в трендсеттеры. Сегодня это точно не так.
Мода и дизайн ушли далеко вперед. Ив Сен-Лоран еще в прошлом веке перешил (это главное) смокинг специально для женщин, а Коко Шанель еще раньше разобралась с другими деталями мужского, преимущественно армейского, гардероба. Теперь, чтобы выглядет гармонично, достаточно заглянуть в магазины, а не в шкаф избранника, за аля мужскими вещами.
А теперь, признавайтесь, носите ли вы одежду вашего мужчины?
Текст: Лина Рубинштейн
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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