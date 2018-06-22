Обнови палитру! Желтый, голубой и другие самые модные цвета в одежде на это лето

Свежие цвета в гардеробе — это всегда здорово. Да и летом ходить в привычном черном или сером, согласись, скучно и жарко. Поэтому встречай самые модные летние оттенки!

Солнечно-желтый

Несмотря на то что институт цвета Pantone объявлял цветом 2018 года ультрафиолет, дизайнеры решили, что для лета он не очень подходит. И вынесли свой модный вердикт: восполнять недостаток солнца после затяжной зимы и холодной весны лету должен помочь желтый цвет. Стоит обратить внимание на то, что речь идет исключительно о насыщенных оттенках. Горчичный, канареечно-желтый и цвет лимонада к ним не относятся, а вот ярко-желтый, солнечно-желтый, лимонный, одуванчиковый и даже шафрановый вполне.

Этим летом можно полностью переодеться в желтые вещи или же, например, остановиться на броских акцентах вроде крупных сережек. Кстати, не забудь захватить на пляж экстрамодный лимонный купальник!

Небесно-голубой

Небесно-голубой еще один цвет, по которому мы успели соскучиться! Кстати, ты знала, что в английском варианте этот оттенок голубого имеет очень сказочное название — Cinderella Blue? Поэтому неудивительно, что каждый образ, созданный на его основе, получается таким искренним и девичьим.

Даже строгий костюм-двойка, выполненный в небесно-голубом, смотрится легко и романтично. А что уж говорить о вечерних платьях! Впрочем, не забывай, что ты можешь приобретать и сумки, и обувь этого модного цвета.

Баббл-гам Насыщенный оттенок розового, похожий на цвет жевательной резинки, вновь вернулся в тренды, как и вся пастельно-песочная гамма. Однако именно он выглядит наиболее интересно, особенно если выбирать аксессуары розового цвета, а не облачаться в него с головы до ног. Нет-нет, розовую футболку или рубашку мы тоже очень одобряем, а вот платья, костюмы и брюки… Лучше купи себе розовые очки, чтобы было круче смотреть на мир!

Вишнево-красный

А вот платья летом лучше покупать ярко-красные. Но не алые, как это было весной, а вишнево-красные. Этот цвет кажется более глубоким и менее агрессивным. То, что нужно для солнечных дней. Отправляйся в красном платье на свидание, а все черные базовые толстовки замени на время красными. Кстати, если ты еще не купила босоножки на лето, советуем присмотреться к вишневым. Добавишь такие к casual аутфиту из голубых джинсов и белой футболки и сразу почувствуешь, как твой образ превращается из простого в очень стильный.

Все оттенки зеленого

Салатовый, фисташковый, нефритовый, яблочный и даже болотный — этим летом в тренде все оттенки зеленого! Если верить последнему показу Рафа Симонса, сочетать зеленый лучше всего с желтым, розовым и баклажановым. Впрочем, эти эксперименты по силам не каждой, поэтому, если ты любишь спокойные образы с единственным акцентом, дополни, например, деним цвета индиго яркой нефритовой блузой, а яблочную юбку сочетай с нюдовой футболкой.

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Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/VOSTOCK