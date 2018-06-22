«Босоножки — просто сказка!»: обувь Натальи Водяновой вызвала зависть

Уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова уже давно живет в Париже, где ей доступны все самые интересные творения мировых дизайнеров в области одежды и обуви, и неизменно приковывает взгляды своими стильными нарядами. И на этот раз в центре внимания оказалась ее босоножки — нежное летнее творение очаровало, восхитило и вызвало желание обладать ими у многих обывателей.

Одна из самых ярких звезд мирового шоу-бизнеса и успешная супермодель Наталья Водянова — признанная красавица, чьи наряды неизменно становятся поводом для бурных обсуждений. И оценки ее образов бывают самые разные: иногда смелые дизайнерские задумки кажутся простым обывателям нелепыми и смешными — чего только стоят ее туфли в целлофане за 77 тысяч рублей, а иногда выбор Натальи демонстрирует ее тонкий и изысканный вкус. И вот сейчас летняя обувь модели, в которой та похвасталась своими стройными ногами, вызвала самые лестные отзывы со стороны пользователей сети.

Аккуратная модель босоножек с ремешками, как будто бы украшенными жемчужной россыпью, приятно поразила поклонниц, которые не скупились на комплименты и честно признались, что и сами бы не отказались заполучить такую пару в свою коллекцию. «Классные босоножки! И ножки!» «Наталья, очень стильный образ! Туфельки бомба, элегантные, женственные и с изюминкой» «Какие у вас босоножки! Очень понравились!» «Лучшие ножки Парижа! И в туфлях под стать» «Босоножки — просто сказка. Где вы такие нашли?» «Какие черевички у вас. Хочу такие же»

К слову, не меньше интереса вызывают и дети Водяновой. Небезразличные пользователи сети всегда с особым вниманием относятся к наследникам знаменитой модели, и они были неприятно удивлены, узнав, что младший сын Натальи до сих пор спит в подгузниках.