«Живот выглядит дряблым»: фигуру Юлианны Карауловой испортил неудачный наряд

Юлианна Караулова всегда восхищала стройностью, а желающие похудеть часто просят её раскрыть секреты идеального тела. Однако в этот раз фигура артистки разочаровала публику: её живот утратил былую подтянутость.

Некоторые решили, что виной тому неудачно подобранная одежда: высоко натянутые шорты пережали живот Юлианны, тем самым придав ему такой обвисший вид. Женщину попросили быть более внимательной, прежде чем выставлять такие снимки на всеобщее обозрение и подвергать себя народному суду. Впрочем, многие не сомневаются, что одежда не играет в данном случае никакой роли, а Юлианна просто поправилась, ведь не всегда же ей быть идеально стройной.

Женщине предложили пересмотреть свой стиль и для профилактики все же отправиться в спортзал. Звездам шоу-бизнеса недопустимо запускать свою форму, ведь вездесущая публика всегда найдет к чему придраться. Правда, изнурять себя диетами после прочитанных комментариев артистке категорически запретили, так как это только навредит её здоровью. А истинные почитатели творчества Карауловой, не сумев разглядеть недостатков, заверили, что она прекрасно выглядит, и ей не стоит слушать критиканов и злопыхателей. «Живот выглядит дряблым или это неудачная одежда?» «Ну не очень хорошие фотографии. Я бы не стала выставлять!» «Да, живот выглядит, мягко говоря, не очень.. надеюсь это только из-за штанов» «Да причем тут штаны то, у тех, кто реально занимается и правильно питается, как не перетяни, все равно все будет гладенько!»

По мнению большинства, Юлианна не умеет грамотно одеваться, что и превращает её достоинства в изъяны. Её выход на красную дорожку ежегодной премии «Муз-ТВ» также не смогли оценить по достоинству, так как наряд слился с её кожей. К серебристому платью следовало хоть немного подзагореть, а белокожая Караулова в нём напомнила кабачок.