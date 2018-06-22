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Летний макияж глаз — как и чем?
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Летний макияж глаз — как и чем? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Оттенки, которые подчеркнут тон кожи и придадут легкое мерцание, добавят эффект «металлик» в нюдовый образ и подчеркнут глубину глаз и загар, — какая палетка может сделать все это (и даже больше)?
Летний макияж должен быть очень легким и натуральным — загорелая кожа, легкое свечение и естественные губы. Но макияж глаз может стать отличным поводом для экспериментов. Летом мы много путешествуем и не всегда можем брать с собой большую косметичку — необходимо универсальное средство, которое поможет создать легкий нюдовый образ и сделать выразительный макияж глаз для летней вечеринки. На помощь приходит палетка от Bobbi Brown из коллекции Nude On Nude. Бренд выпустил средство в двух оттенках — Bronzed Nudes и Rosy Nudes, в каждой палетке представлено 10 оттенков в коричневой и розовой гамме. В них же вы сможете найти матовые, мерцающие оттенки и тени с эффектом «металлик».
Редактор BeautyHack Дарья Сизова оценила новую палетку «в действии» и рассказала о своих впечатлениях. «Я не фанат макияжа глаз, а к теням и вовсе равнодушна. Но новая палетка из коллекции Nude On Nude в корне поменяла мое мнение. У средства шелковистая, пудровая текстура и плотное покрытие с хорошей пигментацией. Тени можно наслаивать, добиваясь интенсивного цвета и не боясь, что они осыпятся. Они ровно ложатся и держатся до конца дня даже без базы.
С новой палеткой у меня получилось три варианта макияжа — легкий дневной, вечерний и яркий, насыщенный образ. Наносила сияющие оттенки в уголки глаз, чтобы распахнуть взгляд, матовыми тонами подчеркивала складку века, а мерцающие тени наносила на середину века, чтобы сделать макияж сияющим и подчеркнуть загар».
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