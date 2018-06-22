В Барнауле разыскивают 28-летнего мужчину

Полиция разыскивает 28-летнего Николая Плескунас, который без вести пропал две недели назад в Барнауле.

В сообщении говорится, что 9 июня мужчина ушел из дома, который находится по ул. Баумана.

Приметы: рост — 178 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы средней длины. Мужчина носит бороду и усы. Полиции известен только один предмет одежды без вести пропавшего — желтые замшевые туфли. С собой у мужчины была черная сумка, телефон. Известно, что барнаулец имеет справку об инвалидности.

Сообщить о местонахождении мужчины можно по тел. : 61-02-02.