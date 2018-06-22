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В Барнауле разыскивают 28-летнего мужчину
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В Барнауле разыскивают 28-летнего мужчину 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Полиция разыскивает 28-летнего Николая Плескунас, который без вести пропал две недели назад в Барнауле.
В сообщении говорится, что 9 июня мужчина ушел из дома, который находится по ул. Баумана.
Приметы: рост — 178 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы средней длины. Мужчина носит бороду и усы. Полиции известен только один предмет одежды без вести пропавшего — желтые замшевые туфли. С собой у мужчины была черная сумка, телефон. Известно, что барнаулец имеет справку об инвалидности.
Сообщить о местонахождении мужчины можно по тел. : 61-02-02.
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