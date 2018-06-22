«Синьор Помидор»: Дайнеко примерила странное платье

Виктория Дайнеко, может, и не является трендсеттером, но одевается всегда очень стильно. Тем более, с ее фигурой можно позволить себе и романтичное платье, и хулиганские рваные джинсы. Но вот дорогой дизайнерский наряд, который она примерила для съемок, вызвал массу шуток.

«Синьор помидор», «Клубничное мороженое», — делились кулинарными ассоциациями одни фолловеры. Другие призывали помочь певице выбраться из одеяния, в котором она, по-видимому, запуталась. Правда, и те, и другие сошлись на том, что Виктории идет все, что она бы ни надела. Даже такой костюмчик.

Действительно, платье Saint Laurеnt смотрится, мягко говоря, необычно. И сложно представить себе девушку, которая осмелилась бы надеть его даже на красную дорожку. Большинство звезд (кроме, конечно, Леди Гаги ) предпочитают более классические модели. Хотя некоторые все же рискуют. И зачастую даже признанные красавицы в этом случае оказываются героинями модных антирейтингов. Не все, что круто выглядит на подиуме, так же красиво смотрится в обычной жизни. И кое-какие знаменитости это доказывают на собственном примере!

Например, Рита Ора однажды появилась на публике в экстравагантном комплекте от Acne Studios. Вряд ли дизайнеры думали, что в их творении одна из самых популярных исполнительниц современности будет выглядеть как сумасшедшая в смирительной рубашке. Подобные ошибки совершали и Джуллиана Мур, и Хлоя Морец , и Кэти Холмс Wday.ru собрал в одной фотогалерее неудачные выходы звезд в дизайнерских нарядах с подиума.

Памела Андерсон / Vivienne Westwood Red Label осень-зима 2016

Рита Ора / Acne Studios осень-зима 2014

Кэти Перри / Valentino Couture осень-зима 2014

Кэти Холмс / Marc Cain осень-зима 2015

Дайнеко надела кимоно с огромным декольте

Как правильно носить шорты в городе: пример звезд

Читайте также: