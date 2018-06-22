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Фамильное сходство: княгиня Монако в образе вдохновленном стилем Грейс Келли
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Фамильное сходство: княгиня Монако в образе вдохновленном стилем Грейс Келли 

Grazia 23 минуты назад
Фото: Grazia
Княгиня Шарлен стала гостьей церемонии вручения наград Golden Nymph в рамках Телевизионного фестиваля Монте-Карло. На красную дорожку Шарлен прибыла в одиночестве, хотя обычно выходит в свет с супругом, чем сразу обратила на себя внимание репортеров. Впрочем, привлекал внимание не только факт самостоятельного появления, а наряд, который княгиня выбрала для вечера. На ней было надето потрясающее приталенное платье Carolina Herrera жемчужного цвета. Шарлен не стала перегружать образ, лишь дополнив наряд элегантными укладкой и макияжем.
Многие отметили, что в этом наряде Шарлен еще больше, чем обычно, похожа на мать своего мужа.
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