Детки выросли: НГС провел вечер с выпускниками

С шести часов вечера Михайловскую набережную разделили на две зоны — одна, с концертной площадкой, предназначалась для выпускников и их родителей, другую, поближе к реке, оставили отдыхающим. Вход на большой праздник «для избранных» — строго по пригласительным.

Условно всех вчерашних школьниц можно было разделить на две группы: те, кто традиционно пришёл на выпускной в вечерних или коктельных платьях и на каблуках и те, кто оделся с нарочитой небрежностью: шорты, майка на выпуск и кеды. Многие молодые люди также пренебрегли классическими костюмами и бродили по парку в джинсах и рубашках. Только у некоторых можно было увидеть традиционные ленты «Выпускник». Но и тут нашлись оригиналы, у которых на ленте было написано «Батя в здании» или «Матерь драконов».

Для школьников работали творческие мастер-классы и фотозоны. Ведущие со сцены призывали выпускников выкладывать в инстаграмм больше фотографий с праздника — победителям фото-конкурса были обещаны айфон, айпад и смарт-часы.

«Чёрт, интернет закончился, ты раздать можешь?», — недовольно тыкает в телефон двухметровый брюнет в помятой футболке.

«Да тебе оно надо?», — лениво отвечает ему приятель, попутно расстёгивая верхние пуговицы пиджака — на улице душно.

«А вдруг айфон выиграю? Ну как зачем он мне, продам сразу», — настаивает выпускник.

Выпускники больше прогуливались толпами, шумно обсуждая предстоящий школьный выпускной с одноклассниками. Можно было встретить и влюблённые парочки, горделиво держащие друг друга за руки. Родители пытались держаться чуть в стороне от своих чад, но можно было увидеть несколько девушек, держащих под руку отцов.

Выпускников с алкоголем на Набережной, по наблюдению корреспондента НГС, не было совсем. Заправлялись школьники фаст-фудами, мороженным, сладкой ватой и газированной водой. Всё это можно было купить здесь же. Молодые люди стояли в бесконечных очередях возле киосков и обсуждали планы на вечер после официального праздника.

«Ну, вроде мама меня отпустила. И здесь меня не контролирует», — оглядывается по сторонам миниатюрная блондинка в коротком платье.

«Да ну конечно, она поди на березу какую залезла, наблюдает за нами», — гогочет её спутник.

Сотни молодых людей толпились у сцены, активно подтанцовывая. «Малый повзрослел», — дружно кричали вчерашние школьники. Несколько девушек в нарядных платьях стягивали со вздохом облегчения стягивали туфли и надевали кеды с носками. «Фотки наделала, теперь можно стянуть это», — объяснила молодая особа, переобувавшаяся прямо возле сцены.

«После школы я буду каждый день ходить по красной дорожке, из лимузина выходя. Так свою будущую жизнь только и вижу», — смеётся девушка в строгом вечернем платье.

Большинство выпускников, с которыми общалась корреспондент НГС, заявили, что точно знают, куда они собираются поступать. Самые популярные профессии — юрист, железнодорожник и специалист гостиничного дела.

Возле огромной белой стены пожеланий толпится в очереди толпа молодых людей. Выпускники старательно выводят мелком заветные мечты. В топе пожеланий — «сдать экзамены» и «поступить в вуз», некоторые пишут свою электронную почту — для нынешнего поколения это весьма нестандартный способ завести новые знакомства. «Всем фарту, кроме Алисы», — самое, пожалуй, злобное пожелание. Чем ему не угодила Алиса, автор послания, конечно же, не уточнил.

«Смотри, тот что седой — это губернатор, он по области главный. Второй, с пузом — он только городом занимается. Не знала их, что ли? Ты чем на обществе слушала», — важно зачитывает лекцию однокласснице выпускник.

«Выпускной идёт после экзаменов, поэтому мне не хотелось всего этого, — откровенничает выпускница второй гимназии Елизавета. — Но сейчас экзамены прошли… Платье закуплено, причёска продумана. Отмечать [буду] в крутом банкетном зале. Тысяч по двадцать [потрачено на выпускной], не считая платья. Тут скучно, мне не нравится. Какие-то цены бешеные на всё. И нет таких развлечений, чтобы прям. Все скамейки пенсионеры заняли, мы стоим на ногах и ничего не видим, хотя наш праздник. Да, здесь пока не пьём [смеётся]. Но мы сейчас уедем вообще».

«Тут тухловато, — уверен выпускник Михаил. — Народу много, но они просто сидят, и ничего не делают. А вообще скоро вон дождь пойдёт — вот это больше всего мне не нравится».

«Честно, взрослой себя ещё не считаю. Я пока не готова к этому, — улыбается выпускница школы №129 Анастасия. — Я буду поступать на гостиничное дело, считаю, что именно этот факультет мне подходит. Тут весело, весёлая музыка, много людей. Конкурсы, танцы. Классно! Я так ждала, скорей бы из школы выйти. Но сейчас немного грустно».

«Буду поступать в СИБГУТИ на специалитет, радиотехника, — рассказал выпускник школы №43 Сергей. — От туда я могу перевестись в военный центр и быть офицером. Сразу там сложно, это более реальный вариант. Тут интересно, весело. Жалко, что не выпускают, приходится стоять долго. За час-полтора всё обошёл. И вот уже скучно. А не выпускают. Я хотел покушать нормально. [Тут] цены дорогие, очередь большая. То есть не сильно всё продумано. Взрослым я себя чувствую давно, хотя родители не считают меня взрослым. Ну это родители, они пожизненно будут относиться ко мне как к ребёнку».

«Я чувствую себя взрослой, потому что я же смогла принять решение уехать в другой город, жить самостоятельной жизнью, — считает выпускница школы №63 Руслана. — В ОМГУПС. Это Омский железнодорожный университет. В Омске больше родственников, друзей. И мне в целом университет понравился. Я там была, и не раз. Душа лежит к этому университету. Потом, может быть, в Новосибирск вернусь. Больше перспектив всё равно здесь. [На набережной] в целом весело. Я с друзьями, поэтому вдвойне [весело]. Но мусорно. В некоторых местах очень много скопления мусора. Выпускной я отмечу сначала в школе, потом в отеле мероприятие. На выпускной потратила около двадцати тысяч. С платьем, плюс каблуки, плюс макиях вышло тысяч тридцать пять-тридцать семь».

Шумной вчерашний одиннадцатиклассники потихоньку уходят с набережной — отмечать «репетицию выпускного», как называют сегодняшний вечер ребята, в кругу своих. И глядя на них, почему-то хочется отмотать несколько лет назад и вновь оказаться на выпускном в своей далёкой школе, чтобы увидеть себя со стороны — беззаботную, юную и увереную, что с завтрашнего дня мир обязательно окажется у твоих ног.

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