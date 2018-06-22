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В платья за 3 тысячи рублей нарядятся выпускницы из Новосибирска
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В платья за 3 тысячи рублей нарядятся выпускницы из Новосибирска 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
23 июня по всей стране пройдут выпускные вечера. «Юла» выяснила, сколько в среднем тратят в разных городах российские девушки на выпускные платья, а также как заблаговременно они начали готовиться к празднику.
Пик поисковых запросов на выпускные платья пришелся на вторую половину мая. По сравнению с началом года их количество выросло в 17 раз. Больше всего продаж выпускных платьев было в мае — прямо накануне выпускных.
Средняя цена выпускного платья на Юле в Новосибирске составила 3250 рублей. Это почти на 20% дешевле, чем в среднем продавали по стране. Меньше всего повезло девушкам в Липецке — именно там оказались самые дорогие выпускные платья (в среднем почти за 7000 рублей).
Самыми популярными у новосибирских девушек размерами выпускного платья стали маленькие — S и XS (40-44). На них пришлось 68% всех приобретений в городе. Вторым по популярности оказался размер М (44-46) — 27%. А вот на крупные размеры пришлось всего 5% покупок. Это примерно соответствует общей статистике по стране.
23 июня на Михайловской набережной в Новосибирске впервые пройдет единый выпускной для 11-х классов «Время первых». Такое название символично — выпускники этого года первые, кто родился и закончил школу в нашем столетии.
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