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Безумные дни брендов. Топ лучших скидок и акций Петрозаводска
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Безумные дни брендов. Топ лучших скидок и акций Петрозаводска 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Обзор лучших торговых предложений предстоящей недели в столице Карелии.
Сборная России на ЧМ-2018 проявила себя таким неожиданным образом, что даже далекому от футбола человеку может захотеться надеть футболку сборной России. И вам ее могут подарить, причем модельного года, надо просто купить что-либо из техники в «М.видео». И только до 2 июля!
(И если уж вас интересует техника, то стоит обратить внимание на «Безумные дни брендов» в «Медиа маркт»: восемь дней в акции участвовали выборочные марки, а только с 22 по 24 июня — до 50% скидок на все бренды.
Если Россия пока еще недостаточно вас впечатлила и предпочтете одеваться в привычную одежду, знайте, что «Глория джинс» открыла большую летнюю распродажу — скидки до 80% и цены от 99 рублей!
«Снежная королева» предлагает с 19 до 26 июня скидки до 60% на текстиль и трикотаж. В полцены в эти дни распродают свою одежду «Love republic», «Funday», «O’STIN» (до 25 июня) и «MOTIVI» на летние платья (до 26 июня).
А «Модис» предлагает бесплатно третью пару мужских носков. Мужских носков! Это то самое, что исчезает в полдень. В утро, и в вечер, и в ночь. Спешите, предложение действительно до 26 июня.
Детей одеть можно в магазине «Дочки-сыночки», скидки до 70%, но закончатся в эти выходные.
Если верите в лето в Петрозаводске, или планируете поездку в места, где оно точно есть — приобуться можно в «Зендене»: обещают 30% скидки на пляжную обувь. И кстати о поездках: РЖД объявила скидки на купейные билеты. Всего по 999 рублей. Правда касается этого только одного поезда и только в определенные дни, подробности здесь.
«Рив Гош» объявило скидки в 50% на летние хиты, только один день — 26 июня в «Улыбке радуги» скидка 40% на шампуни, и весь месяц в треть цены продается декоративная косметика.
20 июня в «Магните» открылась большая распродажа алкоголя, скидки до 42%. А поклонникам ЗОЖ рекомендуем делать шопинг 23 июня в «Лотос плазе», заодно можно поучаствовать в большом спортивном празднике «Твой спортивный день». Вас ждут забеги, скандинавская ходьба, подарки и угощения.
Хороших покупок и удовольствий!
По материалам: ptzgovorit.ru
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