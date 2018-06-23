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Дженнифер Лоуренс показала нового бойфренда
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Дженнифер Лоуренс показала нового бойфренда 

Russianshowbiz.info 46 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Похоже, что новый роман актрисы и ее избранника, Кука Марони, набирает обороты. 27-летняя обладательница Оскара попалась папарацци, прогуливаясь за руку с бойфрендом.
Известно, что Марони 33 года, и он является довольно успешным галеристом. Лоуренс была одета в облегающие джинсы, свободную белую блузку, черную шляпу и туфли на каблуках того же оттенка. Ее спутник предпочел для прогулки темно-синюю рубашку, брюки в тон и кроссовки. Фотографам удалось даже запечатлеть момент поцелуя актрисы и Кука, до того как пара зашла в один из пабов.
Прошло всего две недели с появления первых сообщений в прессе об отношениях между Дженнифер и Марони. Как только в интернете появились первые публикации, пару заметили на свидании в Нью-Йорке. Журналистам одного из издательств стало известно, что Лоуренс и ее нового бойфренда познакомила общая подруга — Лаура Симпсон. Молодые люди на протяжении нескольких недель скрывали отношения, стараясь нигде не появляться вместе.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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