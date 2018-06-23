Дженнифер Лоуренс показала нового бойфренда

Похоже, что новый роман актрисы и ее избранника, Кука Марони, набирает обороты. 27-летняя обладательница Оскара попалась папарацци, прогуливаясь за руку с бойфрендом.

Известно, что Марони 33 года, и он является довольно успешным галеристом. Лоуренс была одета в облегающие джинсы, свободную белую блузку, черную шляпу и туфли на каблуках того же оттенка. Ее спутник предпочел для прогулки темно-синюю рубашку, брюки в тон и кроссовки. Фотографам удалось даже запечатлеть момент поцелуя актрисы и Кука, до того как пара зашла в один из пабов.

Прошло всего две недели с появления первых сообщений в прессе об отношениях между Дженнифер и Марони. Как только в интернете появились первые публикации, пару заметили на свидании в Нью-Йорке. Журналистам одного из издательств стало известно, что Лоуренс и ее нового бойфренда познакомила общая подруга — Лаура Симпсон. Молодые люди на протяжении нескольких недель скрывали отношения, стараясь нигде не появляться вместе.