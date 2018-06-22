В Саратове оказались самые дешевые в стране платья для выпускных

Выпускные вечера пройдут в России 23 июня.

Сервис объявлений Юла выяснил, сколько в среднем стоят наряды для девушке в Саратове.

Ближе к празднику, в июне количество покупок выпускных платьев увеличилось в 9,3 раз по сравнению с началом года и почти в 2 раза — с апрелем.

Средняя цена выпускного платья на Юле в Саратове составила 3 610 рублей. Это почти на 10% дешевле, чем в среднем продавали по стране. Кстати, самое дорогое платье в объявлениях продавалось за 29 тысяч рублей.

Судя по запросам на сервисе, саратовские выпускницы довольно хрупкие: в основном спросом пользуются платья 40 — 44 размеров.