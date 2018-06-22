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В Саратове оказались самые дешевые в стране платья для выпускных
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В Саратове оказались самые дешевые в стране платья для выпускных 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Выпускные вечера пройдут в России 23 июня.
Сервис объявлений Юла выяснил, сколько в среднем стоят наряды для девушке в Саратове.
Ближе к празднику, в июне количество покупок выпускных платьев увеличилось в 9,3 раз по сравнению с началом года и почти в 2 раза — с апрелем.
Средняя цена выпускного платья на Юле в Саратове составила 3 610 рублей. Это почти на 10% дешевле, чем в среднем продавали по стране. Кстати, самое дорогое платье в объявлениях продавалось за 29 тысяч рублей.
Судя по запросам на сервисе, саратовские выпускницы довольно хрупкие: в основном спросом пользуются платья 40 — 44 размеров.
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