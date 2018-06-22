Что надеть летом, если вы ненавидите платья

Короткий комбинезон

Это, наверное, самая близкая и удобная альтернатива платьям: зрительно их даже и не всегда отличишь от собратьев, зато как удобно! Доступны модели в различных стилевых решениях: однотонные, с ярким принтом, открытыми плечами, длинным рукавом, глубоким вырезом, свободные или по фигуре. В общем, все в ваших умелых руках.

Длинный комбинезон

А это для тех, кто еще не был в отпуске, и продолжает стесняться своих белых ног. Длинные комбинезоны выглядят круто как днем, так и вечером на каком-нибудь ужине. Просто добавьте нужную обувь, аксессуары и украшения.

Шорты

О самых модных моделях этого предмета гардероба мы уже подробно рассказывали, но напомним, что сейчас в ходу шорты с широкими штанинами, завышенной талией и свободным кроем из хлопка или льна. Их еще украшают крупными пуговицами или подпоясывают ремешком. С рубашками или боди будет смотреться очень выигрышно!

Брюки

Обязательно широкие, свободные и легкие — прям young, whild and free! Они тоже могут зрительно напоминать юбку, но секрет знаете только вы. С такой моделью любой лук выглядит намного более элегантно и дорого.