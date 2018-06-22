50 снимков юной (и обнаженной) Кейт Мосс будут изданы отдельной книгой

«Кейт», коллекция из 50 ранее неопубликованных портретов молодой Кейт Мосс авторства ее бойфренда Марио Сорренти , выйдет в свет этой осенью. Повествование книги издательства Phaidon начинается с рассказа о встрече итальянского фотографа и модели в Лондоне в 1991-м. «Я помню, как сидел рядом с ней и чувствовал, что мое сердце останавливается, — пишет Сорренти. — Ее красота меня ошарашила». После признания в альбоме появляются кадры с Кейт Мосс для брендов Chanel , Balenciaga, Burberry, Stuart Weitzman, Rag & Bone, Alexander Wang, David Yurman, Givenchy, Robert Cavalli, Dior и Alexander McQueen, а также личные фотографии девушки.

Напомним, впервые Сорренти обнародовал архивные кадры с Кейт Мосс в прошлом году — они стали кампейном к первому аромату Рафа Симонса в кресле креативного директора Calvin Klein.