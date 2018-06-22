Ещё
50 снимков юной (и обнаженной) Кейт Мосс будут изданы отдельной книгой
Далее:
Читайте также:
Ещё

50 снимков юной (и обнаженной) Кейт Мосс будут изданы отдельной книгой 

Собака 59 минут назад
Фото: Собака
«Кейт», коллекция из 50 ранее неопубликованных портретов молодой Кейт Мосс авторства ее бойфренда Марио Сорренти, выйдет в свет этой осенью. Повествование книги издательства Phaidon начинается с рассказа о встрече итальянского фотографа и модели в Лондоне в 1991-м. «Я помню, как сидел рядом с ней и чувствовал, что мое сердце останавливается, — пишет Сорренти. — Ее красота меня ошарашила». После признания в альбоме появляются кадры с Кейт Мосс для брендов Chanel, Balenciaga, Burberry, Stuart Weitzman, Rag & Bone, Alexander Wang, David Yurman, Givenchy, Robert Cavalli, Dior и Alexander McQueen, а также личные фотографии девушки.
Напомним, впервые Сорренти обнародовал архивные кадры с Кейт Мосс в прошлом году — они стали кампейном к первому аромату Рафа Симонса в кресле креативного директора Calvin Klein.
Собака: последние новости
Вирджил Абло показал первую мужскую коллекцию для Louis Vuitton Что покупать в осенне-зимних коллекциях Tom Tailor? В Курске пройдет бьюти-вечеринка в формате PUBLIC TALK
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом35
Женские недостатки, от которых мужчины без ума18
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Наболело: «Кому нужно такое тело?»11
Анна Седокова взбудоражила поклонников10
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение