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Выйдет альбом неопубликованных ранее фотографий молодой Кейт Мосс
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Выйдет альбом неопубликованных ранее фотографий молодой Кейт Мосс 

The Blueprint 50 минут назад
Фото: The Blueprint
Издательство Phaidon готовит к публикации альбом, в который войдут неопубликованные ранее снимки молодой Кейт Мосс, сделанные фотографом Марио Сорренти — всего их будет 50. Редактором будет Деннис Фридман — креативный директор W Magazine и близкий друг Сорренти. Книга под названием «Kate» увидит свет уже осенью.
Когда Кейт было 18, Марио был ее бойфрендом, и много снимал модель — для брендов, журналов и просто так. Одна из самых знаменитых кампаний его авторства — реклама аромата Calvin Klein Obsessed, в которой Кейт Мосс была полностью обнаженной. Об истории появления этих снимков читайте в нашем материале.
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