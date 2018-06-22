Выйдет альбом неопубликованных ранее фотографий молодой Кейт Мосс

Издательство Phaidon готовит к публикации альбом, в который войдут неопубликованные ранее снимки молодой Кейт Мосс , сделанные фотографом Марио Сорренти — всего их будет 50. Редактором будет Деннис Фридман — креативный директор W Magazine и близкий друг Сорренти. Книга под названием «Kate» увидит свет уже осенью.

Когда Кейт было 18, Марио был ее бойфрендом, и много снимал модель — для брендов, журналов и просто так. Одна из самых знаменитых кампаний его авторства — реклама аромата Calvin Klein Obsessed, в которой Кейт Мосс была полностью обнаженной. Об истории появления этих снимков читайте в нашем материале.