Мужской взгляд: Антон Лаврентьев оценивает 10 самых стильных купальников звезд шоу-бизнеса 

Прокомментируют выбор звезд Антон Лаврентьев, певец и телеведущий, экс-ведущий проекта «Орел и решка. Шопинг». участник шестого сезона шоу «Голос» на Первом канале.
Ася Рязанкина, эксперт по моде Генеральный директор Russian Fashion Roots и Дома российской моды.
1 Оливия Калпо: сама связала? Антон: Мне нравится! Есть в этом что-то уютное. Такая домашняя девочка в вязанном купальнике, не знаю насколько это удобно, но 100% красиво! 5 баллов. Ася Рязанкина: Оливия Калпо выбрала романтичный вариант купальника с имитацией кружева. Кружева и правда очень популярны в этом сезоне, а вот плетеный хендмейд — однозначно нет. 3 балла. Средний балл: 4 из 5 возможных. Ремарка beauty-отдела: что на мужской вкус уютно и красиво, то по мнению стилиста — уже неактуально. Зато этот купальник подчеркивает загар американской модели. Для романтических выходных на пляже с любимым точно подойдёт. 2 Наталья Водянова: гляжусь в тебя, как в зеркало… Антон: Смотрится жутковато, особенно когда от изгибов тела мимика портрета странным образом искажается. 2 балла. Ася Рязанкина: Мода на персонализацию вещей набирает обороты, ведь носить одежду с собой любимой — это так приятно. Но в остальном — слитные купальники в тренде. 4,5 балла. Средний балл: 3,25 из 5 возможных. Ремарка beauty-отдела: спорный выбор, даже для безупречных форм Натальи. А обладательницам более выразительных округлостей от подобного принта стоит отказаться категорически. Впрочем, если вы уверены что в баттле с Натальей ваш портрет победит, можете рискнуть. 3 Эльза Хоск: скорее одета, чем раздета Антон: Короткие топы на девушках — моя слабость. Для путешествий на байке самое то и спутнику — приятный бонус. 5 баллов. Ася Рязанкина: Одна из самых востребованных моделей в этом сезоне. Актуальный цвет, высокая посадка низа, верх-бандо в форме топа. Идеальный выбор. 5 баллов! Средний балл: 5 из 5 возможных. Ремарка beauty-отдела: судя по социальным сетям, у Эльзы целая коллекция оригинальных купальников и все в тредне. Следите за обновлениями в её ленте, если хотите быть в курсе пляжной моды. 4 Юлия Паршута: дёрни за верёвочку! Антон: Этот купальник вроде бы и открыт — одни ниточки — а вроде бы и закрыт… Сексуально, но хочется помочь даме освободиться от этих узлов. 4 балла. Ася Рязянкина: Дерзкий раздельный купальник со шнуровкой. Звучит заманчиво, но на самом деле это уже вчерашний день. Юлию оправдывает только то, что у нас тренды и приходят с опозданием, и уходят позже. 2 балла. Средний балл: 3 из 5 возможных. Ремарка beauty-отдела: Мы согласны. Шнуровка — это здорово. Но не слишком ли ее много? И на этом купальнике, и на тех, чьи хозяйки загорают на соседних шезлонгах. 5 Вера Брежнева: не всё то золото… Антон: С первого взгляда, да еще и когда солнце слепит, может показаться, что девушка и вовсе без купальника. Придется присмотреться… 5 баллов. Ася Рязанкина: Верин выбор предсказуем. Ничего интересного. Легкий намек на обнаженное тело, скучный цвет. Золото сейчас в моде, но здесь оно какое-то тусклое. 2 балла. Средний балл: 3,5 из 5 возможных. Ремарка beauty-отдела: Мы советуем немного подзагореть для такого купальника. Тогда и золото заиграет новыми красками. 6 Наталья Османн: чёрным по белому Антон: Мне, конечно, хотелось бы видеть загорелый животик, но и этот купальник нравится, он красиво подчеркивает линии фигуры. И как у девушек получается всё и сразу? 5 баллов. Ася Рязанкина: Еще один однозначный фаворит. Слитный купальник, монохром, крой на одно плечо. 5 баллов! Средний балл: 5 из 5 возможных. Ремарка beauty-отдела: Наталье Османн во вкусе не откажешь. И это касается не только вечерних нарядов, но и купальников. 7 Олеся Кафельникова: милота без границ Антон: Дурашливый и смешной купальник. Но какой-то детский. К девушке, одетой так, вряд ли захочется подойти и предложить поужинать вечером. 2 балла. Ася Рязанкина: Олесе хоть и 20 лет, она давно уже не ребенок. Да и эта кошачья тема, честно говоря, уже не актуальна. Не понимаю, почему в России она до сих пор популярна. 1 балл. Средний балл: 1,5 из 5 возможных. Ремарка beauty-отдела: «мимимишно» и красиво — видимо, вещи разного порядка. Оставьте котиков дома, на пляже им не место. 8 Джиджи Хадид: маловато будет! Антон: Вы сейчас удивитесь, но эта модель мне кажется слишком вульгарной. Нет возможности пофантазировать — все слишком явно. 3 балла. Ася Рязанкина: Джиджи выбрала максимально откровенную модель. Актуальный вариант, хотя мог бы быть чуть сдержаннее — формы Джиджи от этого не пострадали бы. 3,5 балла. Средний балл: 3,25 из 5 возможных. Ремарка beauty-отдела: как видите, не всегда чем меньше ткани, тем лучше. А фигура Джиджи и правда выглядела бы прекрасно и в более закрытой модели. 9 Алессандра Амбросио: вечная классика Антон: Полоска бросается в глаза. Смотрится интересно, и мне кажется такая девушка выбирает комфорт, но в то же время привлекает внимание. 5 баллов. Ася Рязанкина: Море, солнце, полоска — беспроигрышное сочетание! 5 баллов. Средний балл: 5 из 5 возможных. Ремарка beauty-отдела: напомним, что продольная полоска не просто модный тренд, она еще и визуально стройнит. Похоже, вот он, лучший купальник для селфи у бассейна. 10 Наталья Якимчук: больше цвета Антон: Красивый купальник, но отвлекает от красоты хозяйки. 4 балла. Ася Рязанкина: калорблокинг в тренде, такой крой верха — тоже, к глубокому вырезу также вопросов нет. 5 баллов. Средний балл: 4,5 балла. Ремарка beauty-отдела: цвет фуксии по-прежнему в моде, но будьте с ним осторожны: выдержать такой оттенок могут только очень ярко окрашенные от природы и чрезвычайно стройные девушки. Нежным блондинкам и дамам с формами он, увы, противопоказан. Вердикт экспертов: Если хотите быть в тренде этим летом, то берите пример с наших фавориток: обзаводитесь раздельным купальником с топом, как у Эльзы Хоск, или слитными монохромными купальниками, как у Натальи Османн и Алессандры Амбросио. *Фото: instagram.com