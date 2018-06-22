Ещё
На выпускной, как на свадьбу: назвали цену самого дорогого платья в Ярославле
Далее:
Читайте также:
Ещё

На выпускной, как на свадьбу: назвали цену самого дорогого платья в Ярославле 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Оказывается, выпускной — это не так дорого. Сервис «Юла» подсчитал, сколько стоят выпускные платья в России, и пришёл к выводу, что в Ярославле продают практически самые дешёвые наряды.
Самое дорогое платье в Ярославле стоит больше 20 тысяч рублей
Так, в среднем по России выпускные платья отдают за 3 950 рублей. В Ярославле эта средняя цена заметно ниже — всего 2 350 рублей.
— Дешевле приобрести платье на выпускной можно только в Челябинске. Там средняя стоимость платья составила всего 1 970 рублей. Меньше всего повезло выпускницам в Липецке — именно там оказались самые дорогие выпускные платья (в среднем почти за 7 000 рублей), — сообщают специалисты сервиса.
Самое дорогое платье в Ярославле продаёт выпускница прошлого года за 23,5 тысячи рублей. Девушка предлагает бренд Jovani — платье-русалка, расшитое пайетками. Кстати, большинство ярославских выпускниц — худышки, большинство платьев покупают размера S (42–44).
76.ru: последние новости
Научное шоу на кухне: многодетная мама устроила в квартире химическую лабораторию Женщина, таинственно пропавшая в Ярославле, нашлась: её история «Всё прошло успешно, но ваша дочь умерла». На столе ярославского хирурга погибла молодая мама
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину51
Названы «страшные» последствия отказа от курения3
Анна Седокова взбудоражила поклонников7
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Женские недостатки, от которых мужчины без ума15
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
05:49
Женские грехи, которые отталкивают мужчин
Психология
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение