Как носить принт зебра летом-2018

В списке «звериных» принтов зебра занимает не самое лидирующее положение, ведь большинство предпочитают более «хищные» разновидности, например, леопарда. Но это нам только на руку!

Рассказываем и показываем, как носить принт «под зебру» так, чтобы это было максимально эффектно и стильно.

Кому подойдет принт зебра

Поскольку зебра чаще всего подразумевает сочетание двух базовых цветов, черного и белого, стоит исходить именно из этой базовой установки, хотя возможны и вариации, например, вкрапления коричневого или серого.

С точки зрения цветотипа, лучше всего такой цветовой тандем будет смотреться на жгучих брюнетках-Зимах и меньше всего подойдет теплой и светлой Весне, но тем не менее строгих ограничений нет.

Кроме того, необходимо учитывать, что зебра — это всегда полоски, а значит, визуально будет иметь значение их расположение, вертикальное (потенциально полнящее) или горизонтальное (потенциально стройнящее). Бытует также мнение, что широкие и крупные полосы будут делать вас несколько массивнее, чем на самом деле, но этот момент лучше уточнить, примерив вещь.

Как носить принт зебра

Существует несколько правил, соблюдая которые вы избежите досадных ошибок.

Во-первых, традиционно считается, что зебра в вашем образе должна быть только одна, поэтому лучше не надевать больше одной принтованной вещи за раз. Из этого правила могут быть исключения, например, если у вас принтованный пояс и сумочка, а все остальное выдержано в одном цвете.

Во-вторых, ни в коем случае не сочетайте более одного «звериного» принта в комплекте, это недопустимо, если только китчевый кричащий образ не входит в ваши цели. Не менее фатальным может оказаться сочетание зебры и любых других принтов, поэтому всегда объективно оценивайте, не перегружаете ли вы наряд.

С чем сочетать принт зебра

Идеальным компаньоном для полосатой лошадки будет один дополнительный цвет или использование черного или белого для всех аксессуаров и сопутствующих вещей.

Очень частым компаньоном для принта зебры оказывается красный цвет, ведь именно триада красного, белого и черного считается в цветоведении одной из самых ярких, энергичных и эффектных. Имейте в виду, такой комплект будет настолько притягательным, что вы непременно окажетесь в центре внимания!

Также зебра прекрасно сочетается с желтой и песочно-коричневой гаммой. Это может быть шарфик или сумочка, но даже такой небольшой акцент отлично оживит образ!