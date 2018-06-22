4 причины сшить костюм на заказ

Классический костюм уже несколько столетий используется как главный элемент делового гардероба. И если ты решил приобрести костюм, то у тебя есть два варианта: покупка готового костюма в магазине или индивидуальный пошив на заказ по меркам. Покупка в магазине является более распространенным способом приобрести костюм. Тому есть несколько причин: — большая доступность: купить костюм можно в каждом ТЦ за любые деньги; — более агрессивная реклама, в том числе в СМИ; — узнаваемость брендов. Индивидуальный же пошив ассоциируется с чем-то дорогим и эксклюзивным; тем, что далеко не каждый может себе позволить.

Но сейчас рынок индивидуального пошива кардинально поменялся. Это современные подходы к обслуживанию клиентов и снятию мерок, высокотехнологичное производство и бесконечное количество вариантов тканей и дизайна. Сравним готовый костюм из магазина и сшитый на заказ:

1. Цена

Как ни странно, цена на костюм, пошитый на заказ, зачастую оказывается ниже стоимости костюма аналогичного качества, купленного в магазине. Как так выходит? Все очень просто: цена костюма в магазине, помимо себестоимости производства, состоит из стоимости аренды в торговом центре, ассортиментных издержек, зарплаты персонала и затрат на рекламу. Все эти статьи расходов в случае пошива на заказ на порядок ниже: нет необходимости арендовать помещения в торговом центре, нет ассортиментных издержек, да и персонала, как правило, существенно меньше, а стоимость на рекламу ниже.

2. Выбор

В случае пошива на заказ возможности выбора практически безграничны: тысячи различных вариантов, дизайнов, деталей и так далее. В случае покупки в магазине выбор ограничен закупленным ассортиментом, а цель любого магазина — продавать те вещи, которые пользуются наибольшим спросом, то есть то, что носят все.

3. Посадка

Конечно же, только костюм, изготовленный по меркам клиента с использованием высококачественной бортовки, может соответствовать стандартам посадки. Да, в магазине существует возможности подгонки, но, как правило, они сильно ограничены и не могут учесть всех особенностей фигуры.

4. Время и сервис

Любой нормальный сервис подразумевает нацеленность на удовлетворение потребностей клиента. Сам формат индивидуального пошива подразумевает более широкие возможности для этого. В случае индивидуального пошива время тратится на согласование всех желаний заказчика относительно того, как должен выглядеть костюм; в случае покупки в магазине время тратится на поиски подходящего варианта. Что предпочтительней — решать тебе. Твой первый костюм, сшитый на заказ. Каким он должен быть? На этот вопрос нам ответил Александр Ракушин — управляющий партнёр одного из наиболее известных ателье индивидуального пошива в России STROGO MTM. Узнать подробнее об ателье индивидуального пошива STROGO MTM →

Александр Ракушин

STROGO MTM Как правильно выбрать костюм и каким он должен быть? Индивидуальным, сделанным по технологии half/full canvas специально для клиента. Вместе с профессиональными мастерами клиенту предстоит выбор ткани для будущего изделия, а их у нас около 30 000 видов известных мировых производителей (Cerruti, Scabal, Holland&Sherry, Vitalle Barberis Canonico, Ermenegildo Zegna e. t. c) с разными свойствами, включая летние с шёлком и льном, с защитой от влаги и загрязнений, с добавлением эластичных волокон. Благодаря такому количеству ткани, клиент сможет точно подобрать подходящий для себя оттенок, размер узора или даже микродизайн, отражающий его индивидуальность.

Далее предстоит выбор подкладки, и здесь есть где разгуляться. Выбирайте яркую и контрастную, с принтом или витиеватыми узорами. Или остановитесь на более спокойном варианте, сделайте так, чтобы подкладка сочеталась с внешними декоративными элементами. Важно, чтобы подкладка была натуральной — в ней будет значительно комфортнее. Украсьте своё изделие личной монограммой, добавьте контрастную петлю на лацкане с ручной обработкой, например красного цвета (как это сейчас модно); остановитесь на классическом дизайне с двумя пуговицами и широким подходящим английским лацканом. Будьте уверены, что костюм сядет идеально, ведь при снятии мерок делается до 35 замеров. Добавьте к своему костюму ручные рабочие петли на рукавах и выберите ручную обработку внутри, чтобы поразить даже самых заядлых ценителей индивидуального пошива. Среди наших клиентов люди самых разнообразных профессий: бизнесмены, юристы, дипломаты, врачи, актеры, спортсмены и многие другие, и все хотят создать свой уникальный образ, который бы отличался, особенно на мероприятиях, сопровождающихся дресс-кодом. Достичь этого позволяет только индивидуальный пошив.

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