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Платье за 40 тысяч рублей: ростовчанки готовятся к выпускному балу
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Платье за 40 тысяч рублей: ростовчанки готовятся к выпускному балу 

161.ru 36 минут назад
Фото: 161.ru
Уже завтра в ростовских школах пройдут выпускные балы
С конца мая школьницы активно начали готовиться к выпускным, которые пройдут 23 июня. По сравнению с январем, количество поисковых запросов по платьям в последний месяц весны выросло в 17 раз. Одни из самых дорогих нарядов оказались в Ростове. Такую статистику опубликовал ресурс «Юла».
— Средняя цена выпускных платьев в Ростове-на-Дону оказалась равна сумме 4,8 тысячи рублей. Это на 21% выше средней стоимости по стране — 3,9 тысячи рублей, — уточнили в пресс-службе портала.
Самое дорогое платье тоже оказалось в Ростове-на-Дону. Его стоимость — 40 тысяч рублей. В объявлении о продаже сказано, что наряд куплен в Европе.
— Надевалось один раз на вручение аттестата в гимназии на три часа. На набережной был другой туалет, — пишет автор объявления.
Почти половина всех купленных выпускных платьев — размера S. Менее популярным оказался M — его приобрело всего 24% выпускниц.
— На третьем месте — XS с 19%. На большие размеры XL и XXL пришлось менее 3% платьев, — сообщает пресс-служба «Юлы».
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Женский форум
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