Платье за 40 тысяч рублей: ростовчанки готовятся к выпускному балу

Уже завтра в ростовских школах пройдут выпускные балы

С конца мая школьницы активно начали готовиться к выпускным, которые пройдут 23 июня. По сравнению с январем, количество поисковых запросов по платьям в последний месяц весны выросло в 17 раз. Одни из самых дорогих нарядов оказались в Ростове. Такую статистику опубликовал ресурс «Юла».

— Средняя цена выпускных платьев в Ростове-на-Дону оказалась равна сумме 4,8 тысячи рублей. Это на 21% выше средней стоимости по стране — 3,9 тысячи рублей, — уточнили в пресс-службе портала.

Самое дорогое платье тоже оказалось в Ростове-на-Дону. Его стоимость — 40 тысяч рублей. В объявлении о продаже сказано, что наряд куплен в Европе.

— Надевалось один раз на вручение аттестата в гимназии на три часа. На набережной был другой туалет, — пишет автор объявления.

Почти половина всех купленных выпускных платьев — размера S. Менее популярным оказался M — его приобрело всего 24% выпускниц.

— На третьем месте — XS с 19%. На большие размеры XL и XXL пришлось менее 3% платьев, — сообщает пресс-служба «Юлы».