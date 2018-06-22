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Легкий шаг: 10 моделей модной летней обуви без каблука
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Легкий шаг: 10 моделей модной летней обуви без каблука 

Я Покупаю 24 минуты назад
Фото: Я Покупаю
Слингбэки
1. Слингбэки Baldan, цена: от 32 750 руб. ; 2. Слингбэки Valentino, цена: от 43 650 руб. Слингбэки можно смело назвать универсальной летней обувью без каблука (хотя есть варианты и с ним). Все просто: эта обувь подходит и для города, и для офиса. Более того, мужчины утверждают, что это одна из самых сексуальных моделей. Этим летом в тренде заостренные слингбэки с декором в виде заклепок, цепочек, ленточек. С чем носить: с офисными костюмами, штапельными брюками и свободными топами. Слипоны
1. Слипоны No.21, цена: от 57 100 руб. ; 2. Слипоны Michael Michael Kors, цена: от 12 600 руб. Обувь для тех, кто все время спешит: благодаря резиновым вставкам ее легко надевать и снимать. В этом сезоне наблюдается тенденция украшать и усложнять изначально лаконичный фасон обуви. Так, дизайнеры предлагают слипоны с атласным верхом, бантами, драгоценными камнями, сложными узлами. Есть модели с перфорированным или принтованным верхом. В общем, каждая найдет себе вариант по душе. С чем носить: с джинсами, укороченными брюками, принтованными топами, воздушными платьями и даже офисными костюмами!
Слипоны кожаные CORSOCOMO,
цена: от 7 800 руб.,
заказать: +7 (800) 333-03-46  Слипоны с бантом​ CORSOCOMO,
цена: от 4 900 руб.,
заказать: +7 (800) 333-03-46  Слиперы
1. Слиперы Loro Piana, цена: от 41 550 руб. ; 2. Слиперы Alexander McQueen, цена: от 63 000 руб. Классические слиперы — это обувь на тонкой и едва заметной подошве, которая напоминает подошву балеток. У слиперов есть выступающий округлый язычок, отсутствует декор, материал верха — замша. В этом сезоне модные дома представили модели с комбинированный верхом (твид и металлизированная кожа), с вышивкой и декоративными строчками. Актуальными цветами стали черный, бежевый, красный и бургунди. С чем носить: с шортами и короткими юбками, льняными костюмами, чиносами, бархатными жакетами и шелковыми блузами — приветствуется любая игра с фактурами.
Слиперы​ CORSOCOMO, цена: от 8 800 руб.,
заказать: +7 (800) 333-03-46​
Слиперы​ CORSOCOMO, цена: от 5 900 руб.,
заказать: +7 (800) 333-03-46​
Мокасины
1. Мокасины Tod’s, цена: от 33 600 руб. ; 2. Мокасины Tod’s, цена: от 25 900 руб. Характерная особенность мокасинов — отсутствие шнуровки и выступающий шов с наружной обметкой на верхней части обуви. Подошва у них обычно мягкая резиновая или кожаная с резиновыми шипами, без каблука. Среди актуальных цветов — вся гамма пастельных оттенков и бежевый. Поклонницы ярких тонов могут присмотреться к моделям красного и оранжевого цветов. Популярные материалы — замша и кожа. С чем носить: с чиносами, джинсами, рубашками из тонкого денима, платьями прямого или А-силуэта.
Женские мокасины SPUR в El Tempo,
цена: от 4 990 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04​
Мокасины PATRIZIO DOLCI в Milano Moda,
цена: от 9 900 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​
Топсайдеры
1. Топсайдеры Michael Michael Kors, цена: от 12 600 руб. ; 2. Топсайдеры Tod’s, цена: от 33 600 руб. Эта обувь очень напоминает мокасины и фактически считается их разновидностью. Узнать топсайдеры можно по пунктирной шнуровке вокруг пятки. Исторически этот фасон обуви имел белую нескользящую резиновую подошву, но сейчас производители выпускают модели с подошвой как у мокасинов. И она может быть разных оттенков. С чем носить: беспроигрышный вариант — тельняшка или любая полосатая футболка в комплекте с джинсами, светлыми чиносами или короткой юбкой и шляпой. Бабуши
1. Бабуши Sanayi 313, цена: от 86 900 руб. ; 2. Бубуши Dolce & Gabbana, цена: от 49 950 руб. Обувь без пятки и каблука, с удлиненным мыском из замши или текстиля. В бабушах вы точно не останетесь незамеченной, особенно если выберете оригинальную модель из парчи (как представили Dolce&Gabbana), бархата или атласа. Такую обувь следует с осторожностью выбирать обладательницам большого размера ноги, так как она визуально еще больше удлиняет стопу. С чем носить: с кружевными платьями, рваными джинсами, батистовыми блузами, топами и платьями в этническом стиле. Эспадрильи
1. Эспадрильи Bottega Veneta, цена: от 45 600 руб. ; 2. Эспадрильи Kenzo, цена: от 13 800 руб. Эспадрильи родом из Испании. У первых моделей верх был выполнен из парусины, а подошва — из джута. Но сейчас дизайнеры используют как текстиль, так и тонкую кожу, а подошва обычно резиновая с джутовой отделкой. В весенне-летнем сезоне 2018 года трендовыми считаются модели с вышивкой, логотипами, нежным цветочным принтом. С чем носить: с чиносами, юбками миди (при высоком росте), принтованными блузами, платьями выше колена в полоску или мелкую клетку, платьями-рубашками.
Женские эспадрильи El Tempo, цена: от 3 490 руб.,
заказать: +7 (800) 700-53-04​
Эспадрильи в Milano Moda, цена: от 13 999 руб.,
заказать: +7 (800) 333-44-87​
Сандалии
1. Сандалии Miu Miu, цена: от 79 400 руб. ; 2. Сандалии Agl, цена: от 33 600 руб. Сложно представить девушку, у которой для лета не найдется несколько пар сандалий. В этом сезоне их коллекцию пополнят модели из металлизированной кожи, перфорированной замши, с декором в виде камней, бахромы, помпонов. Подробно о самых актуальных сандалиях лета 2018 мы уже писали. С чем носить: всегда выигрышный ансамбль с сандалиями создадут темные шорты и светлая шелковая блуза. А в целом сандалии на плоской подошве можно носить с вещами в стиле бохо, casual и smart casual. Биркенштоки
1. Биркенштоки Birkenstock, цена: от 6 570 руб. ; 2. Биркенштоки Birkenstock, цена: от 6 880 руб. Тот случай, когда и модно, и для здоровья полезно. Биркенштоки — ортопедические сандалии на пробковой подошве, которые были созданы в Германии Конрадом Биркенштоком. Если вам предстоит длительная пешая прогулка жарким летом, лучшей обуви не найти! С чем носить: с кюлотами, сарафанами и платьями длины миди, рубашками мужского кроя, блузами затейливого фасона, необычными аксессуарами. Балетки
1. Балетки Valentino, цена: от 54 550 руб. ; 2. Балетки Salvatore Ferragamo, цена: от 31 300 руб. Как же обойтись летом без любимых всеми балеток? Только в этом сезоне стоит покупать модели с заостренным мыском (закругленный пока вышел из моды). Отлично будут смотреться декорированные балетки: замысловатый принт, интересная пряжка или бант, комбинированные материалы, стеганая и лаковая кожа — все это современно и актуально. С чем носить: буквально со всем. Разве что стоит избегать сочетаний с платьями-футлярами. Составляем луки на лето:
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