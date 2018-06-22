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В ЦДМ на Лубянке открылся магазин скейтбордов Skvot
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В ЦДМ на Лубянке открылся магазин скейтбордов Skvot 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Центральном детском магазине на Лубянке в Москве открылся российский сетевой магазин скейтбордов Skvot, общая площадь нового пространства, расположенного на четвертом этаже, составляет 180 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы компании «Галс-Девелопмент» — собственника и девелопера ЦДМ на Лубянке.
В магазине Skvot представлены популярные международные бренды одежды и обуви для скейтеров, а также различные виды скейтов, лонгбордов, круизеров и самокатов.
«Последние исследования нашей целевой аудитории показали, что 30% посетителей ЦДМ на Лубянке составляют молодые люди в возрасте до 25 лет, которые приходят сюда провести досуг, приобрести стильные вещи и спортивные товары. Открытие магазина Skvot — еще один шаг, важный для охвата данной аудитории. Сохраняя статус флагманского детского магазина, мы планируем расширять линейку наших арендаторов, которые производят молодежные товары и делают ставку на новые технологии», — сказал старший вице-президент «Галс-Девелопмент» Леонид Капров.
Сегодня в ЦДМ на Лубянке представлено пять торговых пространств, ориентированных на молодежную аудиторию. На четвертом этаже расположился Kickmeat — ведущий магазин в сфере экстремальных самокатов, предлагающий широкий выбор снаряжения и комплектующих от ведущих мировых производителей кикскутер-индустрии (Proto, Tilt, Phoenix, Ethic, District, Aztek, MGP, Urbanartt, Affinity), а также магазин Good local, где можно купить городские рюкзаки, стильные вещи и аксессуары российских и зарубежных производителей.
Магазин «Республика», расположенный на пятом этаже, представляет собой современный формат книжного магазина с широким ассортиментом не только книг, канцтоваров, арт-альбомов лучших европейских и американских издательств, но и всевозможных гаджетов и стильных предметов декора. В магазине для художников, дизайнеров и архитекторов «Передвижник» представлены профессиональные материалы для творчества от отечественных и зарубежных производителей.
Центральный детский магазин на Лубянке — это уникальный комплекс семейного и детского досуга, торговый центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг. Сегодня в ЦДМ на Лубянке представлено более 100 магазинов одежды и обуви — летние коллекции европейских брендов H&M, Reima, Play Today, модные и элегантные платья «Маленькая Леди», Carne Vale, магазины российских производителей Gulliver, Orby, «Нежный Дуэт», бутик ведущего российского производителя обуви Kotofey, стильные и технологичные детские коляски Silver Cross и Stokke.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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