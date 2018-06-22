Дженнифер Лоуренс стала лицом нового женского аромата Dior

Актриса активно продолжает свое сотрудничество с модным домом.

Парфюмерными новинками Dior не баловал почти 20 лет. Презентация последнего аромата была аж в прошлом веке, точнее в 1999 году. Тогда на свет появилась туалетная вода J’Adore. Однако глупо полагать, что все это время модный дом мало чем занимался. На его счету модные показы, развитие косметической линии, а также сотрудничество с плеядой звезд. В свое время посланницами и посланниками Dior были и остаются Натали Портмат, Белла Хадид Роберт Паттинсон и многие другие.

С 2012 года к ним присоединилась Дженнифер Лоуренс . Актриса успела принять участие в рекламной кампании сумок в 2013 году, помады Dior Addict Lipstick, а также сняться для кампейна Pre-Fall 2018. А теперь Лоуренс стала лицом нового женского аромата Dior.

Все подробности пока держатся в секрете. Модный дом даже не разглашает название грядущей новинки. Однако глава парфюмерной линии Франсуа Демаши смело заявляет, что это будет «беспрецедентный аромат, который знаменует собой начало новой эры для парфюмерной линии Dior».

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