Какие кроссовки носят футболисты сборных ЧМ-2018

Какие кроссовки носят футболисты сборных ЧМ-2018Неделю назад мы разобрались, какие смартфоны предпочитают футболисты — ключевые игроки сборных. Неоспоримым фаворитом стал iPhone.

В этот раз мы решили выяснить, а какая же обувь импонирует людям, которые не представляют жизни без движения. Оказалось, что в мире спорта и кроссовок свои законодатели моды, своя Apple

У Атомной Блохи Лионеля Месси практически вся спортивная одежда выходит со станков немецкой компании Adidas. В кроссовках этого бренда он предпочитает выходить и на поле, и на улицу в повседневной жизни.

В первой половине 2000-х Месси отдавал предпочтение бутсам Nike, а уже с 2006 на Лео не не встретишь обуви без характерных трех полосочек.

Публикация от Leo Messi (@leomessi) 31 Мар 2018 в 4:51 PDT Любимая модель — Adidas F50 и F50 Adizero. Официальная цена на стартовую модель составляет около 120 евро или 9 000 рублей. С 2015 года в ассортименте немецкого производителя спортивной одежды и обуви появилась специальная модель футбольных бутс Adidas Messi.

Купить бутсы Adidas F50 Adizero: $99 — $180 Купить Adidas Forum Low Shoes: 3990 руб.

На заре карьеры, как и Меси, Роналду рассекал в легендарных бутсах Mercurial, перепробовав практически все новинки бренда.

В период с 2002 года нападающий сборной Португалии так и остался верен американской компании. На газоны российских стадионов Роналду пожаловал в кроссовках Nike Mercurial Superfly V CR7. Стоимость модели в среднем составляет около 200 долларов или 12 700 рублей.

Vencedores 👌🏆

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 2 Июн 2018 в 4:32 PDT В повседневной жизни Роналду также отдает предпочтение фирме Nike.

Купить бутсы Nike Mercurial Superfly V CR7: $149 — $329 Купить кроссовки Nike Air Mac 270: 11 290 руб.

Любимыми бутсами полузащитника сборной Франции Поля Погба на заре карьеры стали Adidas Predator. В 2010 он поменял их на Nike T90, но потом вновь вернулся в немецкой классике.

По Полю можно точно сказать — парень любит экспериментировать. Мало того, что пробовал самые разные форм-факторы кроссовок, так еще и постоянно менял приоритеты, выбирая то Nike, то Adidas. В результате победила модель Adidas Predator 18+ по цене в $210 или около 13 350 рублей.

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba) 25 Окт 2017 в 2:15 PDT В повседневной жизни все тот же Adidas. У Погба есть собственная коллекция кроссовок.

Купить бутсы Adidas Predator 18+: $199 — $229 Купить Adidas Predator Tango 18,3: от 2990 руб.

4. Неймар

Нападающий сборной Бразилии Неймар вот уже 19 лет отдает предпочтение кроссовкам фирмы Nike. При этом любимая модель футболиста — Nike Nercurial в разных модификациях.

Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) 27 Дек 2017 в 6:30 PST Этот же бренд Неймар выбирает и в качестве разминочных или беговых.

Купить бутсы Nike Nercurial: $69 — $100 Купить Nike Air Zoom Vapor X HC: 10 490 руб.

5. Месут Озиль

Полузащитник сборной Германии ожидаемо предпочитает отечественный бренд Adidas. Правда, в период с 2008 по 2012 Месут все же перешел на бутсы американской компании Nike, модель Mercurial, но потом одумался и вновь стал почитателем бренда Adidas.

Как и Месси, Месут любит серию F50, но все чаще возвращается к модели Predator.

В жизни все неизменно — Adidas. Можете взять любые — и они обязательно будут в коллекции Озиля. На фото выше показан домашний гардероб футболиста.

Как и коллега по цеху Месси, нападающий сборной Уругвая Луис Суарес в свое время фанател от Adidas F50. Любопытно, что именно Суарес один из немногих футболистов, кто оставался преданным немецкому бренду на протяжение всей карьеры.

Публикация от Luis Suarez (@luissuarez9) 28 Авг 2017 в 2:44 PDT На ЧМ 2018 Суарес приехал в стильных Adidas X 18. Средняя стоимость этих бутс составляет 220 долларов или 14 000 рублей.

В кругу семьи Суарес также отдает предпочтение кроссовкам Adidas. Правда, Суарес не отказывается себе и в дорогой обуви. В коллекции футболиста есть кроссовки Ricky Sarkany, кастомная модель Enzo. Стоимость обычной пары — $6790 или 432 тыс. рублей.

Купить бутсы Adidas X 18: $229 Купить Sarkany Enzo: $6 790 7. Роберт Левандовски

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски при выборе обуви руководствуется такими же принципами, как и коллеги. Бутсы и кроссовки должны быть либо Adidas, либо Nike.

Долгое время Левандовски отдавал предпочтение модели Adidas Adipure. С 2010 же года футболист перешел под крыло американского бренда Nike. Актуальная модель бутс Левандовский — Nike Hypervenom Phantom III по цене в $200 или 12 700 рублей.

Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9) 29 Апр 2018 в 6:47 PDT В жизни вдали от камер и футбольных трибун на ноге Роберта прогулочные Nike. Причем кастомная модель, созданная непосредственно на сайте компании.

Купить бутсы Nike Hypervenom Phantom III: $200 Купить Nike Air Max 95: 11 990 руб.

Нападающий сборной Египта Маххамед Салах вот уже восемь лет бегает исключительно в бутсах от немцев Adidas. На ЧМ 2018 Салах прихватил золотистые Adidas X17 +PureSpeed. В фирменном магазине Adidas эта модель стоит $196 или 12 500 рублей.

Публикация от Mohamed Salah (@mosalah) 17 Май 2017 в 11:02 PDT Тренировочные кроссовки также немецкого происхождения — Adidas Speed Trainer 4 за $80 (5 000 рублей).

Купить бутсы Adidas X17 +PureSpeed: от $185 Купить Adidas Speed Trainer 4: $50 — $100 9. Хамес Родригес

27-летний полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес в бутсах Nike последний раз выходил в далеком 2007 году. С тех пор только Adidas.

Публикация от James Rodríguez (@jamesrodriguez10) 15 Янв 2018 в 11:01 PST Именно этот бренд Родригес выбирает и для профессии, и для души. Как и Моххамед Салах на ЧМ 2018 приехал в золотых бутсах Adidas X17+. На тренировках в зале Родригес отдает предпочтение кастомным Ultraboost Shoes.

Купить бутсы Adidas X17 +PureSpeed: от $185 Купить Adidas Ultraboost Shoes: от 9990 руб.

Да, мир спорта суров. Тут или Adidas, или Nike. Эти два гиганта попросту не подпускают ни один другой бренд. Любая публичная фотография с подписавшим контракт футболистом, не должна содержать аксессуаров от другого бренда.

Впрочем, мы почти уверены, что вдали камер и объективов звезды мирового футбола надевают комфортные Crocs, и с спускают пар после бесконечных тренировок и тысяч часов, проведенных в кроссовках и бутсах.