Почему мы готовы платить за чужих котиков тысячи долларов?

Louis Vouitton

Кстати, котики и правда «звезды любой вечеринки» — мы знаем, что множество людей готово оставить свои собственные миллионы уже в этом октябре в Louis Vouitton: их команда уже показала коллаборацию с легендарной Грейс Коддингтон. Вдохновение — в мире животных: сумки и тэги для них в форме котов Грейс и собаки Николя.

Karl Lagerfeld

Если искать истину в бессмертной классике, то вот вам алгоритм действий: жить надо так, чтобы ваша кошка смогла заработать за год 3 миллиона евро. Да, выкладывать ее в Инстаграм с хэштегом #funny уже нерелевантно — нужно оружие помощнее. Вот Карл Лагерфельд , например, вовремя обратил его в реальность — его кошка Шупетт — главная муза множества коллекций и всего бренда Karl Lagerfeld. Гарантируем, что дома (помимо всех люксовых благ цивилизации), у нее уже имеется персональный золотой иконостас. Иначе, зачем же ей такое богатство? И да, чуть не забыли упомянуть: у Шупетт есть своя коллекция бьюти-средств. Get your meowney.

Gucci

Больше котов? Welcome aboard: если жизнь недостаточно Gucci (вы уже поменяли все обои для заставки на телефоне из их приложения), то копите 980 долларов на футболку с Mystic Cat — нам она немного напомнила знаменитую grumpy cat, но, уверены, вам это только на руку. Если хотите что-то посерьезнее — на кошельках в два раза дешевле тоже есть коты, выросшие в злобных тигров. Покажите такой на деловой встрече и сможете уговорить любого партнера на сотрудничество. Кошачий глаз — давно не только форма женской оправы.

Paul & Joe Sister

Вернемся с небес на землю (aka из тяжелого люкса в средний): бренд Paul & Joe Sister предлагают вам кота в мешке — точнее, в кармане. Платья, свитшоты, футболки, юбки (все, что угодно), только отдайте 260 долларов на ASOS и не забудьте собрать целый лук. Возможно, вышить такого же на обычной хлопковой рубашке обойдется вам в разы дешевле и это будет ваша statement-вещь в офисе, но мы дадим вам решить самим.

Marc Jacobs

Для искренних и отчаянных любителей собак у нас тоже есть, чем вас обрадовать. Если вам не приглянулась Grace Coddington x Louis Vuitton, то можете приобрести что-то более полезное. А именно — фотоальбом, на странице которого красуется бультерьер Невилл Джекобс — обожаемый питомец дизайнера Марка Джейкобса . Еще можно приобрести силиконовый чехол на iPhone с грустной мордой (как нам кажется) французского бульдога. Будет радовать вас ровно до той минуты, пока ваш любимчик дома не решит свести с ним собственные счеты.

И главный вопрос: почему же люди готовы заплатить за кота или пса на футболке, закрывая глаза на суммы? Все очень просто: миксуйте любовь к животным + «мой Персик/Мурзик/Антуан так похож на него» + «это же Gucci!». К тому же, если быть максимально позитивным и настроиться на социальную волну, люди любят вещи с подтекстом: пусть это будет не маленькое черное платье, а юбка с изображением пушистого фаворита дизайнера. Да и вы, наверное, сами заметили, что такое «кошачество» и «собачество» позволяют себе только уважаемые и известные дизайнеры, потому что могут. Пока эта индустрия разрастается все больше, мы с вами отправимся по сайтам смотреть, какое животное будет следующим идолом в индустрии маркетинга и любви к четвероногим.