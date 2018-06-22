Объявлены победители премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми»

В ресторане «Облака» завершилась церемония «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» журнала «Прм. Собака.ru». Ведущая церемонии Мария Бессонова, а также главный редактор журнала Анастасия Толкач, стилист и имидж-дизайнер Татьяна Жильцова, директор департамента продаж компании «Талан» в Перми Наталья Андаева, владелица салона женской одежды The Look Оксана Тихонова назвали тех, кто совершил прорыв в «Медиа», «Бизнес», «Наука и жизнь», «Спорт», «Кино и ТВ», «Театр», «Мода», «Музыка» и «Искусство».

«ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» — единственная премия, которая которая фиксирует все новое, что происходит в городе.

Первый тревел-блогер, который решил объездить все красивые места Перми и показать, что локальный туризм существует. Обладатель премии «Посол Пермского края», оператор, отец креативного семейства. Активно делится с аудиторией своим опытом путешественника и стартапера в блоге «Доступный Урал» и на публичных встречах.

ИСКУССТВО Куратор выставки «Арт-Пермь» Вера Каргашина

Куратор выставки «Арт-Пермь», проекта «Пермской ярмарки», которая в этом году отметила 20-летний юбилей. По отзывам участников последней выставки, пермяки начали видеть и чувствовать искусство гораздо лучше, смело обсуждать экспонаты и принимать активное участие в программе. «Арт-Пермь» под руководством Веры переродилась из выставки-продажи в живое образовательное пространство, которое в этом году дополнили мультимедиа-экспонаты, Locator Fest, мастер-классы и перформансы.

ТЕАТР

Основатель и художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов

Самый мистический режиссер Перми в 2017-2018 году продолжил знакомить зрителя с русской классической драматургией: на сцене театра «У Моста» были представлены «Васса» по Горькому, «Головлевы» Салтыкова-Щедрина и «Вий» Гоголя с характерным для театра погружением зрителя в атмосферу произведений. Признанный в России и за рубежом за наиболее точное прочтение пьес МакДонаха, режиссер побывал с гастролями в Ирландии, Москве и с мастер-классами в Пекине.

БИЗНЕС Ресторатор Николай Канищев (Mai Tai Bar, Speakeasy, Rob Roy, Curtiss)

Самый богатый на новые проекты ресторатор, лидер барменского движения Перми и преподаватель московского учебного центра Романа Торощина. Звездная команда поваров, барменов под началом Николая задала планку всему пермскому ресторанному бизнесу. В его заведениях с четко читаемой концепцией столы бронируют на неделю вперед и регулярно наблюдают иногородних гостей — лучших барменов России.

МОДА Основательница модного дома RasenA Юлия Сунцева

Собственный бренд Юлии RasenA идет по модной индустрии семимильными шагами. За недолгое время существования, Юлия успела стать победителем конкурса «Дизайнер года» на Кипре, поучаствовать в миланской выставке Eye on fashion и нескольких фестивалях локального и федерального уровня, получить награду «Дизайнер года 2017» в Перми. Параллельно с открытием собственного шоурума, Юлия уже готовилась к выставке славянских дизайнеров «Fil Rouge» в Париже. По итогам выставки бренд стал призером и появился в 4 французских журналах с коллекцией весна-лето 2018. В линейке бренда появились спортивная коллекция RasenA Sport, премиальная коллекция Rasena Royal Atelier, коллекция pret-a-porter и даже коллекция серебряных украшений. Купить вещи RasenA можно не только в России, но и в шоуруме в Милане. Сейчас бренд готовит запуск экологичной линейки из натуральных тканей, парфюм и уходовую косметику.

МУЗЫКА Профессиональная эстрадно-джазовая певица Наталья Ленская

Лауреат премии Президента РФ среди талантливой молодежи, обладательница уникального голоса, на сегодняшний день обучает пению более 70 учеников в собственной вокальной студии. Год назад, поборов опухоль головного мозга, смогла выйти на сцену уже через месяц после операции и теперь помогает людям с похожими диагнозами.

НАУКА И ЖИЗНЬ

Организаторы Пермских научных боев Ольга и Всеволод Бедерсон

Пара Ольга (адвокат) и Всеволод Бедерсон (кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры политических наук) за год провели около 50 научно-популярных мероприятий: лекций, дискуссий, Научных боев, научно-популярных вечеринок на разные темы: от астрофизики до микробиологии, от строительной инженерии до политической устойчивости этнических автономий, от компьютерной лингвистики до неврологии в изобразительном искусстве. В качестве зрителей на мероприятиях побывали несколько тысяч пермяков.

СПОРТ

Отдохнув от игры в «Урал-Грейте», вернулся в качестве управленца и вернул пермский баскетбол на арену большого спорта. Под его руководством игроки «ПАРМЫ» уже стали звездами федерального масштаба и обзавелись уверенным фан-клубом в Перми. Частые визиты иностранных команд и участие в Единой Лиге ВТБ еще раз доказали, что пермский баскетбол во главе с Башминовым только набирает обороты, и возвращение Перми звания столицы баскетбола не за горами.

Инста-блогер с каноническим, щепетильно выверенных профилем. Консультант по продвижению, выпускающий редактор интернет-журнала «Звезда», преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ. Провела в США 3 недели на стажировке в рамках программы для российских журналистов.

«Прм. Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми 2018»:

ресторан-бар «Облака»,

строительная компания «Талан»,

салон женской одежды The Look,

концептуальный ювелирный бутик ANB Jewelry,

клиника «Астрамед»