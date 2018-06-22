17-летняя дочь Джуда Лоу затмила всех на вечеринке

Модель не скучала без возлюбленного.

Старшая дочь актера Джуда Лоу и его первой жены, актрисы Сэди Фрост 17-летняя Айрис выбрала для мероприятия изысканный двубортный брючный костюм цвета слоновой кости. Образ восходящей звезды в мире моды дополнили хулиганские сапоги из змеиной кожи и скромные украшения. Модель предпочла макияж в весьма спокойных тонах: слегка наложила персиковые тени, подчеркнула тон лица хайлайтером и выделила губы светло-розовой помадой.

Напомним, что в свои годы Айрис уже успела поработать со многими известными брендами. И девушка не собирается останавливаться на достигнутом, как и ее 20-летний брат Рафферти Лоу, который тоже покоряет мировые подиумы.

«Моя карьера началась со съемок для фэшн-журнала Illustrated people. Я не думала, что мои фото вызовут такой фуррор», — поделилась Айрис о своем прошлогоднем опыте работы.

Поклонники заметили, что Айрис Лоу очень похожа на своего звездного отца: густые брови, красивая форма губ и манящий взгляд, в котором скрыты харизма и желание покорять мир.

Однако на мероприятии она появилась без своего возлюбленного — 19-летнего музыканта Келвина Буэно, с которым познакомилась около двух лет назад. Парочка часто выкладывает милые совместные фото, на зависть многим поклонникам. Тем не менее звезда не скучала без бойфренда. Она смело позировала вместе с 25-летним английским актером Дугласом Бутом , известным благодаря роли Боя Джорджа в фильме «Переживая за Боя».

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