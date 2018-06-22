Что покупать в осенне-зимних коллекциях Tom Tailor?

Немецкий бренд демократичной одежды Tom Tailor уже обновил коллекции к осени: десятки курток, дождевиков, платьев, юбок, брюк и худи сделаны в духе 1960-70-х годов. Рассказываем, какие из них точно стоит забрать в гардероб в новом сезоне.

Пальто Пальто как у студентов Лиги Плюща — Tom Tailor вдохновлялись именно преппи-тематикой — есть в обоих коллекциях марки — базовой и Denim. Отсюда и огромный выбор верхней одежды — приталенной или свободной, нюдовой или темно-синей, полосатой или в шотландскую клетку — точь-в-точь как в сериале «Сплетница» и фильме «История любви».

Куртки и дождевики Главная вещь на осень в Петербурге — дождевик, причем атмосферный, красочный, способный разбавить городской монохром. У Tom Tailor таких несколько — от минималистичного красного до розового с золотыми клепками и непромокаемым капюшоном. Купив такой, можно не тратиться на такси в дождь и насовсем избавиться от зонтика.

Платья Одни из самых красивых и универсальных элементов коллекции — платья. За первое отвечают красочные цветочные принты, за второе — сочетаемость как с зимней, так и с летней одеждой.

Рубашки и блузки Дизайн рубашек Tom Tailor и Tom Tailor Denim тоже отсылают к студенчеству. Хотя в отличие от делового дресс-кода, они выглядят более расслабленно и олдскульно. Никаких брюк со стрелками и начищенных лоферов — такие рубашки нужно носить с джоггерами и белоснежными кедами.

Свитшоты и джемперы Джемперы с блестящими рюшами, крупной вязкой и павлинами с персидского ковра отсылают к советским каталогам и стилю вашей бабушки в юности. Так задумано — при грамотном стайлинге (например, черной фуражкой и тяжелыми сапогами на шнуровке) ретро-покупка будет выглядеть очень прогрессивно.

Футболки Какие 1960-е без группы The Beatles? Tom Tailor сделал оммаж культовым музыкантам через футболки, но заменил их портреты на женские, а название — на «The Beat». В качестве альтернатив ироничной выходке — базовые модели, вдохновленные ритмом, искусством и архитектурой Нью-Йорка.

Брюки и джинсы Чтобы уйти из магазина Tom Tailor с сформированным тотал-луком, бренд предлагает к футболкам идеальные джинсы — скинни, клеш, «mom» или «бойфренды». А еще хлопковые и шерстяные брюки, дополненные лампасами и кулисками.