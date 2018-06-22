Декор летних сумок своими руками: 25 идей с инструкциями

1. Тканевая сумка с лимончиками

Фото: aliceandlois.com Чтобы сделать яркой и летней простую тканевую сумку, распишите её узором из лимонов! Вам потребуется акриловая краска для ткани жёлтого и чёрного цветов, кисть, непромокаемая подложка (например, целлофан) и сама сумка. Для начала постирайте, высушите и отутюжьте сумку. Внутрь положите подложку, чтобы краска попала только на переднюю часть сумки. Жёлтой краской нарисуйте лимоны (сначала можно наметить их контуры карандашом). Когда краска высохнет, добавьте чёрным точки. Если этого требует инструкция, после высыхания закрепите краску утюгом.

2. Тканевая сумка с якорем

Фото: artistacafeceramique.com Чтобы сделать такую роспись, вам потребуется синяя и белая акриловые краски для ткани, небольшой штамп (вы можете воспользоваться ластиком на обратной стороне карандаша), сама сумка, целлофановая подложка и карандаш для нанесения рисунка. Найдите или нарисуйте самостоятельно изображение якоря и перенесите его на ткань сумки. Положите внутрь сумки подложку, чтобы не испачкать краской её заднюю деталь. Смешайте в разных ёмкостях синюю с белой краски так, чтобы получились оттенки от синего до голубого. Воспользовавшись штампом, заполните контур якоря красками. Высушите изделие и, если нужно, закрепите краску утюгом.

3. Тканевая сумка с росписью золотой краской

Фото: hellowonderful.co Краска с металлическим блеском очень эффектно контрастирует с фактурой хлопчатобумажной или льняной ткани, из которой сшита сумка. В художественных или рукодельных магазинах вы сможете найти разные акриловые краски металлик — серебряную, золотую, бронзовую, медную… Выбирайте на ваш вкус. Также запаситесь малярным скотчем, трафаретом, по которому будете делать надпись, и спонжем или кистью. Для начала отметьте участок сумки снизу, который вы будете закрашивать, и приклейте по границе малярный скотч. Закрасьте низ сумки и дайте хорошо просохнуть. Далее нанесите надпись с помощью трафарета, вновь высушите и, если того требует инструкция, закрепите краску утюгом.

4. Сумка с ярким квадратом и рисунком

Фото: snapfish.com Вам потребуется жёлтый акрил для ткани, кисть или спонж, малярный скотч, подложка из непромокаемого материала, перманентный маркер, линейка, карандаш. Выстирайте, высушите и отгладьте сумку. Линейкой с карандашом наметьте квадрат и приклейте по его краям полосы малярного скотча. Внутрь сумки поместите подложку и закрасьте квадрат. Дайте краске высохнуть и карандашом наметьте рисунок. По наброску повторите рисунок перманентным маркером. Чтобы закрепить рисунок, можно сверху покрыть его бесцветным акрилом для ткани.

5. Тканевая сумка с полосками

Фото: bag-watch.org Вы можете сделать полоски одного или разных цветов — для этого вам потребуется соответствующий акрил по ткани, спонж или кисть и малярный скотч. Сначала приклейте полоски скотча на сумку, оставив равные промежутки. Затем закрасьте промежутки краской и дайте ей высохнуть. Снимите скотч и, если нужно, закрепите краску утюгом.

6. Сумка с золотым декором и радужными ручками

Фото: damasklove.com Чтобы превратить обычную тканевую сумку в такой яркий аксессуар, вам потребуется золотой акрил для ткани, малярный скотч, широкая тесьма радужной расцветки, булавки и швейная машина. Имеющиеся тканевые ручки от сумки нужно отпороть. Затем закрашиваем низ сумки золотой краской (как это сделать — см. п. 3). Когда краска высохнет, намечаем место крепления новых ручек из тесьмы, прикалываем тесьму булавками и пристрачиваем на машине.

7. Пляжная сумка с полосками и термонаклейкой

Фото: damasklove.com Какой будет ваша сумка, зависит от выбранной вами наклейки. В данном случае это — якорь. Прежде чем приклеить наклейку, надо украсить сумку полосками (как это сделать — см. п. 5). Когда краска высохнет, наложите наклейку на ткань и приклейте утюгом. Готово!

8. Сумка с полосками и птичкой

Фото: wobisobi.blogspot.com Эта сумка почти полностью раскрашена краской, и это даёт ей некоторые преимущества перед обычной тканевой сумкой. Во-первых, акриловые краски делают ткань жёстче, и сумка лучше держит форму и становится прочнее. Во-вторых, после высыхания акрил придаёт ткани водоотталкивающие свойства, так что вы можете не бояться попасть с такой сумкой под летний дождь или положить в неё мокрый купальник на пляже. Чтобы раскрасить сумку, нужны акриловые краски для ткани нескольких цветов, спонж или кисть, малярный скотч, изображение птички (вы можете нарисовать его самостоятельно). Выстирайте, высушите и отутюжьте сумку. Начните наносить цветовые блоки по одному (см. п. 5). Перед нанесением нового блока цвета дождитесь высыхания предыдущего. не забудьте покрасить ручки сумки с двух сторон. В конце нарисуйте птичку — готово.

Фото: justdoiy.com Герман Роршах — швейцарский психиатр и психолог, придумавший тест, помогающий определять, что у людей на душе, с помощью абстрактных пятен. Сумка с «пятнами Роршаха» покажет вас как человека образованного, ироничного и неординарного, а сделать такой декор проще простого. Вам потребуется чёрный акрил для ткани, разбавитель для акрила, целлофан для подложки. Сначала выстирайте, высушите и отутюжьте сумку. Затем сложите её пополам вдоль и проутюжьте. теперь положите внутрь подложку (так вы не испачкаете ткань задней части сумки). Чёрный акрил для ткани разведите небольшим количеством разбавителя, чтобы он стал достаточно жидким, и вылейте краску на одну половинку сумки так, чтобы получились абстрактные пятна. Тут же сложите сумку по заутюженному сгибу и прижмите, чтобы краска отпечаталась зеркально на второй половине. Останется высушить сумку и закрепить краску утюгом.

10. «Арбузная» сумка

Фото: madame-citron.fr Чтобы так раскрасить сумку, нужны жидкие краски для ткани (и обычный акрил для ткани или несмываемый маркер, чтобы нарисовать косточки). Жидкая краска нужна двух цветов: красного и насыщенного зелёного. Согласно инструкции разведите краску в воде в широкой ёмкости. Начните с красной. Опустите низ сумки в краску так, чтобы краска пропитала нужный участок ткани. Подержите сумку в краске столько, сколько требует инструкция. Затем таким же образом покрасьте в зелёный верх и ручки сумки. Как правило, после окрашивания ткань надо прополоскать (следуйте инструкции). Когда сумка высохнет, нарисуйте акрилом или маркером арбузные косточки.

11. Сумка с надписью маркером

Фото: hepinksamurai.com Самый простой способ добавить сумке индивидуальности — сделать надпись или рисунок маркером для ткани. Главное — найдите именно несмываемый маркер (такие продаются в рукодельных и художественных магазинах). Чтобы рисунок ложился ровнее, сумку перед работой лучше выстирать, высушить и отутюжить, также можно натянуть её на некое подобие планшета. Рисунок сначала можно сделать карандашом, а затем обвести маркером.

12. Сумка с окрашиванием «омбре» и помпоном

Фото: kristineldridge.com Для такого окрашивания нужна жидкая краска для ткани (например, для батика). Разведите краску небольшим количеством воды в широкой ёмкости. Сумку хорошо смочите водой из пульверизатора. Погрузите низ сумки в ёмкость с краской и ждите, пока краска не пропитает сумку так, как вам нравится. Если того требует инструкция краски, после прополоскайте сумку. Остаётся добавить в качестве брелока помпон в цвет.

13. Сумка со ступенчатым окрашиванием «омбре»

Фото: glamourandgraceblog.com Чтобы сделать такое окрашивание, следуйте инструкции из п. 12. Разница в том, что всю последовательность действий по окрашиванию нужно повторить трижды, каждый раз погружая сумку в краску на определённый уровень, чтобы получились «ступени».

14. Сумка с полосками из цветной ткани

Фото: modpodgerocksblog.com Для такого декора вам потребуется лоскут цветной ткани, клей для ткани, роликовый нож и коврик-подложка для рукоделия (или острые ножницы и внимание), карандаш и линейка. Сначала вырежьте из лоскута подходящую по размеру деталь для декорирования. Спомощью карандаша и линейки разметьте на детали полосы равной ширины и разрежьте. Теперь каждую полосу нужно аккуратно приклеить к сумке на равном расстоянии друг от друга.

15. Сумка с «меховым» карманом-аппликацией

Фото: mamookids.com Сердечко из «меха» на этой сумке — не просто аппликация, но ещё и удобный карман для мелочей. Чтобы украсить таким декором сумку, выкроите из подходящей ткани две одинаковые детали сердечка. Сложите детали лицевыми сторонами внутрь и сострочите на машине, оставив отверстие для выворачивания. Выверните карман, зашейте отверстие вручную и пришейте карман к сумке.

16. Сумка с «балериной»

Фото: hellowonderful.co Так хорошо украсить сумку для девочки, но если вы сами любите балет или необычный декор — почему нет? Вам потребуются нитки и игла для вышивания, ткань для юбки балерины — шифон, фатин и так далее, подходящая лента. Сначала намечаем рисунок на сумке и вышиваем его. Затем выкраиваем прямоугольную деталь юбки, присобираем, оборачиваем лентой и пришиваем к сумке.

17. Сумка-«зайка»

Фото: iwearthecanvas.blogspot.com Ещё один вариант декора сумки для девочки. Вам потребуется: подходящая ткань для «ушек», швейная машина, утюг, нитки для помпона, нитки для вышивки, игла для вышивки, ножницы. Сначала делаем «ушки»: вырезаем из ткани 4 одинаковых делали, стачиваем по 2, сложив лицевыми сторонами внутрь, выворачиваем, отутюживаем и пришиваем к сумке. Затем нужно наметить рисунок вышивки глаз и усов зайки и выполнить вышивку. В конце делаем помпон и пришиваем на место носа.

18. Сумка с «фруктово-овощными» помпонами

Фото: damasklove.com Отличный вариант для летних походов за покупками! Чтобы сделать такой декор, потребуются нитки разных цветов для вышивки и помпонов, приспособление для изготовления помпонов, игла для вышивки и ножницы. Определитесь, какие «овощи» и «фрукты» вы будете изображать, и сделайте помпоны подходящего цвета и размера. Если вам нужна форма овала, вы можете подстричь помпон соответствующим образом. Теперь намечаем рисунок вышивки на сумке, выполняем вышивку и пришиваем помпоны. Готово.

19. Сумка с узором из штампов

Фото: tallersmariavictrix.blogspot.com Этот способ поможет вам сделать простую одноцветную ткань для штампов тканью с принтом — и принт вы можете выбрать самостоятельно. Готовые штампы вы можете найти в рукодельном магазине или сделать своими руками, например, вырезав макетным ножом из половинки пробки от бутылки, из ластика или кусочка толстого линолеума. Также вам потребуются акриловые краски для ткани одного или разных цветов — налейте их в удобные ёмкости. Окунайте штампы в краску и прикладывайте к ткани. После окончания работы дайте краске высохнуть и закрепите её утюгом.

20. Сумка, расшитая стразами

Фото: damasklove.com Для такого декора вам потребуется акриловая краска для ткани (в данном случае — бирюзовая), достаточное количество стразов разной формы, кисть, нитки и иголка (или клей). Сначала рисуем прямоугольник краской (подложите внутрь сумки целлофан, чтобы краска не попала на заднюю часть сумки). Когда краска высохнет, выкладываем сверху стразы и пришиваем или сажаем на клей.

21. Сумка с «золочёным» декором

Фото: brit.co Такой декор можно сделать, воспользовавшись краской для акрила «металлик», или клеем и листами для патинирования (второй вариант несколько сложнее). В том и другом случае вам потребуется широкая жёсткая малярная кисть. Если вы пользуетесь краской, то окунайте кончик кисти в краску и делайте свободные мазки. Если вы пользуетесь листами для патинирования, окунайте кисть в клей, делайте мазки, а затем, прикладывая лист к клею, создавайте эффект патины.

22. Сумка с радужной надписью

Фото: blog.consumercrafts.com Чтобы сделать такую надпись, понадобятся разноцветные несмываемые маркеры для ткани, клеящаяся плёнка, фломастер и макетный нож. Сначала на плёнке нужно нарисовать контуры будущей надписи, а затем — аккуратно вырезать их ножом, чтобы получился трафарет. Трафарет приклеиваем на сумку и раскрашиваем буквы разноцветными фломастерами.

23. Сумка с фиалковым рисунком

Фото: designsponge.com Этот рисунок получается максимально реалистичным — ведь для его создания используются живые цветы! Вам потребуется некоторое количество цветов фиалок (или других цветов насыщенного цвета), малярный скотч, ножницы, бумажные полотенца, молоток (подойдёт деревянный для отбивания мяса, воспользоваться надо будет его гладкой стороной), бесцветный матовый акриловый лак. Отрежьте у цветов зелёные части и разложите их на сумке «лицом» вниз. Приклейте каждый малярным скотчем. Накройте сверху бумажным полотенцем и простучите молотком. Рисунок отпечатается на ткани. Снимите цветы со скотчем, подсушите узор и для прочности покройте лаком.

24. Сумка «в линеечку»

Фото: sayyes.com Для такого «школьного» декора вам потребуется несмываемый фломастер для ткани, красные нитки и игла для вышивки, линейка и карандаш. Отутюжьте сумку и разложите на ровной поверхности. Фломастером по линейке проведите ровные линии на одинаковом расстоянии. Затем наметьте карандашом линию «полей» и вышейте её тамбурным швом.

25. Сумка с аппликацией-цветком

Фото: diaryofamadcrafter.wordpress.com Для такого декора подойдут разноцветные лоскутки ткани, оставшиеся от предыдущих проектов. Ещё нужны ножницы, «паутинка», бумага и карандаш. Нарисуйте на бумаге и вырежьте шаблоны лепестков нескольких размеров. Воспользовавшись шаблонами, выкроите детали лепестков цветка из ткани и «паутинки». Разложите летестки на сумке по узору и приклейте на «паутинку» утюгом.