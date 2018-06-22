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Лучшие друзья девушек: самые модные серьги сезона
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Лучшие друзья девушек: самые модные серьги сезона 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Длинные и массивные
Главное веяние, которое подхватили все крупнейшие модные Дома, — массивные серьги, длина которых зачастую доходит до плеч. Самые желанные — длинные цепочки с кристаллами, жемчугом и крупными полудрагоценными камнями, как на показах Burberry, Prabal Gurung и Saint Laurent. Не сдают позиции серьги-люстры (шандельеры), визуально напоминающие старинные хрустальные люстры. В повседневных образах такие серьги лучше всего будут смотреться с лаконичными вещами: простыми жакетами, футболками, классическими брюками и джинсами без лишних деталей.
Сложносочиненные
Рецепт актуальных сережек в 2018-м максимально прост: немного янтаря из шкатулки бабушки, обломки дерева, пара кисточек, кусочки стекла, крупные кристаллы, кольца и камни. Закидываем всё в блендер, тщательно перемешиваем и получаем сложносочиненные серьги, которые будут круто смотреться даже с базовой футболкой и джинсами. Такие самостоятельные украшения не требуют к себе в пару кольца или массивные браслеты — серьги привлекают достаточно внимания, чтобы стать центральной единицей образа.
Яркие и броские
Крупные серьги из пластика, огромные кольца, треугольники и другие геометрические фигуры также попадают в летние вишлисты. И чем ярче, массивнее и необычнее, тем лучше. За вдохновением идем к Balenciaga и Giorgio Armani (самые актуальные модели — яркие, длинные и сложносочиненные одновременно). Лучшее — враг хорошего, поэтому если выбираете необычные и броские серьги из пластика, сочетайте их с минималистическими вещами или предметами гардероба из той же гаммы, но приглушенных оттенков — так, чтобы вас не приняли за городского сумасшедшего (если иное не является целью вашего экстраординарного выхода в свет).
Асимметричные
Потеря одного носка обычно приводит к депрессии, потеря одной сережки, наоборот, возведет вас на Олимп в этом сезоне. Удобство заключается в том, что можно приобрести несколько пар украшений и комбинировать серьги из разных наборов между собой, каждый раз создавая новые неожиданные сочетания. Для вдохновения — показы Marni и Alexander McQueen. Смело надеваем лаконичный пусет вместе с крупным кольцом, цепочкой или кистью, комбинируем золото и серебро, абстракцию и геометрию.
Игрушечные
Каждый сезон дизайнеры показывают нам что-то такое, из-за чего сердце предательски ёкает, а в голове проносятся воспоминания из далекого прошлого. На этот раз отголоском из биографии стали серьги, напоминающие детскую бижутерию, — с броскими искусственными цветами из ткани, эмалевыми фигурками животных, птиц и насекомых. И пусть украшения будут выглядеть забавно и даже нелепо — чрезмерность и «овердрессинг» в стиле Dolce&Gabbana теперь стали тенденцией и в сфере украшений. Для примера — серьги Люпиты Нионго на премии ACE Awards, напоминающие несуразные брелоки от ключей с фигурками птиц и цветов.
Минималистичные
Консерваторы и адепты минимализма тоже не остались без внимания: небольшие серьги-пусеты и тонкие, едва заметные цепочки всё еще актуальны. С бриллиантом или без, строгая геометрия или небольшие абстрактные фигуры — такие варианты легко интегрируются не только в повседневный и деловой образы, но и отлично смотрятся на ковровой дорожке. В 2018-м на «Оскар» лаконичные гвоздики и едва заметные нити выбирали актрисы Дженнифер Лоуренс, София Карсон и Галь Гадот.
Подарок восставшим против украшений
И напоследок хорошая новость для тех, кто активно пропагандирует отказ от украшений. Тренд в сфере сережек, который мы заметили на премии CFDA Fashion Awards 2018, — отсутствие этих самых сережек. На мероприятии бунт был повальным и хорошо спланированным: Ирина Шейк, Джордан Данн и Ким Кардашьян (которая и стала главной героиней вечера) отказались от серёжек вовсе и не прогадали, сделав акцент на мейк и стильный образ в целом.
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