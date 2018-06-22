Bite Beauty: помада по твоему знаку зодиака

Еще в январе этого года независимый канадский бренд Bite Beauty объявил о выпуске новой лимитированной коллекции губных помад, взяв за основу круг зодиакальных созвездий. Каждый месяц в арсенале марки появляется новый эксклюзивный оттенок, соответствующий тому или иному знаку зодиака.