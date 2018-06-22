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Bite Beauty: помада по твоему знаку зодиака
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Bite Beauty: помада по твоему знаку зодиака 

Heroine.ru 1 час назад
Фото: Heroine.ru
Еще в январе этого года независимый канадский бренд Bite Beauty объявил о выпуске новой лимитированной коллекции губных помад, взяв за основу круг зодиакальных созвездий. Каждый месяц в арсенале марки появляется новый эксклюзивный оттенок, соответствующий тому или иному знаку зодиака.
Первой из 12 оттенков в продажу поступила помада «Aquarius» роскошного ягодного оттенка для водолеев — творческих и изобретательных лидеров, стремящихся утолить жажду познания. «Pisces» — помада приглушенного персикового оттенка идеально подходит для мечтательных и ярких представителей данного знака зодиака, обладающих бесконечным воображением и необъятным внутренним миром. Поскольку Овен управляется Марсом и является огненным знаком, Bite Beauty решил создать огненный оранжево-красный оттенок «Aries», привлекающий всеобщее внимание. Помада является третьим дополнением к линии зодиакальных помад, она более яркая, чем предыдущие персиковые и ягодные оттенки. Телец — знак земли, управляемый планетой любви Венерой. Сонный, чувственный Телец влюблен в повседневную роскошь: цветы, шоколад и другие утонченные вещи, необходимые в жизни любителям красоты. Помаду «Taurus» оттенка чайной розы создатели описывают как «розу оттенка белого шоколада». «Geminis» — помада для непостоянных, веселых и игривых близнецов: одна сторона имеет ярко выраженный красный оттенок, другая — теплый нюдовый. Согласно бренду, помада идеально подходит для представителей воздушного знака, находящихся под влиянием Меркурия, планетой умственной деятельности, общения и интеллектуальной энергии. Рак является одним из самых чутких и таинственных знаков зодиака, он мечтателен и обладает хорошей интуицией. У помады «Cancer» — нейтрально розовый, но по-прежнему соблазнительный оттенок. Звездная линия помад от Bite Beauty изготовлена ​​из ярких чистых пигментов, свежих цитрусовых и растительных масел, содержит инновационную формулу на основе ресвератрола, антиоксиданта, обладающего антивозрастными свойствами. Помада имеет полуматовую кремовую текстуру и ​​больше похожа на легкий бальзам. Чтобы создать индивидуальные оттенки для каждого знака зодиака, специалисты из Bite Beauty проконсультировались с психологом-астрологом Тарой Грин. Приобрести помады можно, сделав заказ на официальном сайте бренда или в сети магазинов Sephora по цене $26.
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