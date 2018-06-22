Участник нижегородского кластера легкой промышленности вышел на федеральный рынок

Швейная фабрика «Fors» — участник нижегородского кластера легкой промышленности — стала компанией федерального масштаба. Об этом сообщили в министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

«Еще несколько лет назад легкая промышленность Нижегородской области не могла похвастаться узнаваемыми во всей стране брендами одежды, рассчитанной на массового потребителя, — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов . — Это сужало потенциальные рынки сбыта нижегородских предприятий, что мешало развивать производство и открывать рабочие места для нижегородцев. Именно поэтому мы приняли решение о создании кластера легкой промышленности в регионе, чтобы предприятия отрасли могли получить господдержку, помощь в развитии производства, создать новую импортозамещающую продукцию».

Одним из участников кластера стала швейная фабрика «Fors» из Большого Мурашкино.

По словам Максима Черкасова, швейная фабрика «Fors» — компания молодая, на рынке около полутора лет. Предприятие выпускает женскую одежду прет-а-порте собственного бренда. «Без зарегистрированной торговой марки вход на многие торговые интернет-площадки был невозможен. Кластер легкой промышленности Нижегородской области оплатил 90% всех расходов, связанных с регистрацией торгового знака», — рассказал министр.

Теперь продукция фабрики продается в крупнейшем интернет-магазине России Wildberries. А в июле 2018 года начинаются поставки коллекций бренда FORS в интернет-магазин Lamoda.

«В прошлом году благодаря поддержке кластера мы приняли участие в международной выставке легкой и текстильной промышленности «Индустрия моды» и Экономическом Форуме Индустрии Моды, в сентябре собираемся на самую престижную выставку модной индустрии CPM в Москве. Кластер очень помогает нам и в ежедневной деятельности: мы получаем бесплатные консультации, информацию о всевозможных видах государственной поддержки, важных для нас мероприятиях. Все это помогает нам развиваться. Наша фабрика наращивает объёмы швейного производства, стабильно выпуская 2-3 новых модели одежды в неделю», — сообщила директор фабрики, дизайнер Оксана Левина.