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Участник нижегородского кластера легкой промышленности вышел на федеральный рынок
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Участник нижегородского кластера легкой промышленности вышел на федеральный рынок 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Швейная фабрика «Fors» — участник нижегородского кластера легкой промышленности — стала компанией федерального масштаба. Об этом сообщили в министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
«Еще несколько лет назад легкая промышленность Нижегородской области не могла похвастаться узнаваемыми во всей стране брендами одежды, рассчитанной на массового потребителя, — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. — Это сужало потенциальные рынки сбыта нижегородских предприятий, что мешало развивать производство и открывать рабочие места для нижегородцев. Именно поэтому мы приняли решение о создании кластера легкой промышленности в регионе, чтобы предприятия отрасли могли получить господдержку, помощь в развитии производства, создать новую импортозамещающую продукцию».
Одним из участников кластера стала швейная фабрика «Fors» из Большого Мурашкино.
По словам Максима Черкасова, швейная фабрика «Fors» — компания молодая, на рынке около полутора лет. Предприятие выпускает женскую одежду прет-а-порте собственного бренда. «Без зарегистрированной торговой марки вход на многие торговые интернет-площадки был невозможен. Кластер легкой промышленности Нижегородской области оплатил 90% всех расходов, связанных с регистрацией торгового знака», — рассказал министр.
Теперь продукция фабрики продается в крупнейшем интернет-магазине России Wildberries. А в июле 2018 года начинаются поставки коллекций бренда FORS в интернет-магазин Lamoda.
«В прошлом году благодаря поддержке кластера мы приняли участие в международной выставке легкой и текстильной промышленности «Индустрия моды» и Экономическом Форуме Индустрии Моды, в сентябре собираемся на самую престижную выставку модной индустрии CPM в Москве. Кластер очень помогает нам и в ежедневной деятельности: мы получаем бесплатные консультации, информацию о всевозможных видах государственной поддержки, важных для нас мероприятиях. Все это помогает нам развиваться. Наша фабрика наращивает объёмы швейного производства, стабильно выпуская 2-3 новых модели одежды в неделю», — сообщила директор фабрики, дизайнер Оксана Левина.
Напомним, как заявил во время отчета перед Законодательным собранием Нижегородской области в мае 2018 года глава региона Глеб Никитин, «конкурентоспособность нижегородской промышленности надо повысить за счет развития кластеров». По его словам, в планах создание в регионе 4 новых кластеров в судостроении, биомедицине, атомной промышленности и фармацевтике.
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