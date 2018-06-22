Какие украшения носить со спортивной одеждой?

В 2000-е быть одновременно и «на спорте», и «на бриллиантах» считалось признаком дурного вкуса. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы многие из нас установили и с первым, и со вторым совершенно иные взаимоотношения. А именно: дорогие украшения начали носить с иронией и легким пофигизмом, а уютные толстовки, штаны и кроссовки — с приятным гедонистическим ощущением любви к себе. И почему мы раньше так опасались этого союза? Вероятно, тогда всему мешал непреодолимый парадокс: спортивную одежду ведь носят в зал, на занятия бегом или велоспортом, а уж украшения для физической активности точно не нужны или даже мешать будут. А сейчас, когда вещи в спортивном стиле надевают даже на театральные премьеры, пришла пора расслабиться на тему жестких «нет» и рассмотреть варианты. Мы делимся с вами нашими находками — украшениями, которые отлично будут выглядеть в «спортивной» компании.

Золотая подвеска с бриллиантами

К миниатюрным кулонам и подвескам геометрических форм у нас вообще претензий нет: такие украшения можно и на жесткую тренировку по кросс-фиту надеть и ничего не бояться. В оправе, естественно, бриллианты — для настоящих чемпионок.

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Серебряные серьги конго

Серьги конго — это однозначно любовь с первого взгляда, причем с высоким фактором верности, потому что «изменить» этим неприхотливым и удобным в носке украшениям ну крайне сложно. А уж для поклонниц спорта и украшений это вообще must-have-находка.

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Серебряный браслет с фианитами

Адепты спортивного стиля точно должны обратить внимание на браслеты из мужских коллекций украшений и на безумно популярные сегодня тонкие браслеты с подвесками — они будут придавать тренировкам или просто быстрым шагам «звуковое сопровождение».

Браслет SL, серебро, фианиты (заказать)

Серебряное ожерелье с фианитами

Если копировать стиль современных моделей, которые дико популярны в инстаграме, то убеждаешься, что все уже давно пора носить со всем. А уж кресты и спортивная одежда — это уже давнишний союз, который пришел в моду из хип-хоп-культуры.

Ожерелье SL, серебро, фианиты (заказать)

Стальное кольцо с муранским стеклом

Самые крутые дизайнеры с нами согласятся: нет ничего зазорного, чтобы надевать к толстовкам даже крупные коктейльные кольца. Мир изменился, стереотипы теряют свой смысл, а мы продолжаем носить любимые украшения в любых ситуациях. И с толстовками в том числе!

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Колье из розового золота

Именно такое колье мы легко представляем себе с каким-нибудь веселым свитшотом с принтом или надписью. И что самое приятное, что и с каким-нибудь суперженственным платьем или топом с открытыми плечами это украшение будет выглядеть не менее круто, а такую гибкость в аксессуарах мы ценим!

Колье SL, розовое золото (заказать)

Золотые серьги с фианитами

Журнал Vogue весной вспоминал про спортивные костюмы как новую городскую униформу, которой не хватает лишь… высоких шпилек. Высокие или средние шпильки — это вам выбирать, а мы добавили бы к такому союзу пару символичных длинных сережек.

Серьги «Сорокин», розовое золото, фианиты (заказать)

Серебряная брошь-подвеска с фианитами, жемчугом и эмалью

Крупные украшения и спортивный стиль с головы до ног — это история про самоиронию, смелость и отсутствие границ для экспериментов. Так что ни с кем не советуйтесь, а пробуйте сами — и найдете свой уникальный рецепт.

Брошь-подвеска SL, серебро, эмаль, фианиты (заказать)

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