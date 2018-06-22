Возраст — ничто: 51-летний Кассель и 21-летняя Кунаки не скрывают чувств на парижских улицах

51-летний актер Венсан Кассель и его 21-летняя возлюбленная Тина Кунаки не смущаются грандиозной разницы в возрасте — своим романом они явно наслаждаются.

Фотографы засняли Касселя и Кунаки отдыхающими под парижским солнцем после показа мужской весенне-летней коллекции Louis Vuitton в рамках Недели моды в Париже. Парочка не замечала никого вокруг: длинноногая Тина Кунаки смеялась, а счастливый Венсан Кассель не замечал никого вокруг, обнимая возлюбленную.

Окружение и СМИ сперва скептически отнеслись к роману Касселя и Кунаки, однако звезды смогли пережить краткую размолвку и хохочут в глаза критикам.

А ты веришь в благополучные отношения с такой разницей в возрасте?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, East News / Cyril Pecquenard