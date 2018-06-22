Модные конгломераты: влияние больших корпораций на мир моды

Философия: вытеснить и поглотить

У конгломератов большой портфель брендов, охватывающих различные сегменты бизнеса. Вкладывая инвестиции в одежду, обувь, парфюмерию и прочие атрибуты роскоши, холдинг не зависит от одной отрасли и финансово устойчив даже в кризисные времена. Успешность корпораций заключается в качественном менеджменте: зная запросы потребителя, быстро осваиваются новые направления рынка. Стратегическое видение ситуации помогает отсечь пути более слабому игроку и добавить в свою копилку ещё один бренд с громким именем.

Самая масштабная империя в мире моды основана в 1987 году. Конгломерат объединяет Louis Vuitton, Givenchy, Dior, Céline, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer и другие бренды предметов роскоши. Владельцем является самый богатый человек в индустрии моды Бернар Арно , ему принадлежит 47,4% акций компании. Он известен не только как успешный предприниматель, президент корпорации и владелец аукциона Philips. Бернар Арно и его фонд LVHM активно участвует в общественной жизни, оказывает финансовую поддержку талантливой молодежи, привлекая в индустрию лучших выпускников. Известный покровитель дизайнеров, Арно лично следит за деятельностью каждого бренда. Именно он принял решение назначить на пост главного дизайнера дома Dior Джона Гальяно . Корпорация привлекает лучших сотрудников, подчеркивая, что в работе это должна быть высшая степень совершенства. По словам самого Бернара Арно, качество и дизайн стали ключевыми для людей. Учитывая стремительное развитие digital направления, холдинг обеспечил онлайн-маркетинг брендов, которые входят в его состав.

Kering (Pinault-Printemps-Redoute (PPR)

Главный конкурент LVMH и второй крупнейшей по объёмам продаж модный конгломерат Kering, который в прошлом знали как Pinault-Printemps-Redoute (PPR). Крупнейший актив холдинга — итальянский бренд Gucci, который считается одним из самых узнаваемых и престижных в мире моды. Дом Gucci (House of Gucci) основан во Флоренции в 1921 году Гуччо Гуччи. Ему принадлежит идея производства чемоданов и сумок. В конце 1960-х Gucci разрабатывает свой известный логотип GG (инициалы Гуччо Гуччи). Марка обрела своих поклонников и закрепила за собой репутацию бренда высокого качества. После смерти основателя марки, положение модного Дома ухудшилось. Отсутствие деловой хватки и опытного менеджмента приводят к тому, что компания оказывается на грани банкротства. После пяти лет борьбы за восстановление былой мощи и статуса бренд Гуччи был продан компании Investcorp. Главный дизайнером становится Том Форд , а в рекламные кампании марки привлекаются мировые знаменитости. Gucci Group благодаря серии успешных сделок укрепляют свои финансовые позиции и расширяет портфель брендов. Под контролем Gucci Group находятся: Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Stella McCartney, Balenciaga, Boucheron, Ermenegildo Zegna, Oscar de la Renta, Bedat & Co.

Valentino Fashion Group

Этот бренд был основан молодым дизайнером Валентино Гаравани в 1960 году. Мировую известность ему принесла Жаклин Кеннеди , выбравшая Valentino для бракосочетания и украсив обложки многих журналов. За время работы бренд запустил мужскую и женскую линии одежды, выпускал парфюмы, обувь и аксессуары в люксовом сегменте. В 1998 году модный дом Valentino приобретает итальянский конгломерат HdP за 300 миллионов долларов, однако сам дизайнер остается на посту креативного директора.

Новые хозяева решают перепродать Valentino Fashion Group SРа миланской текстильной корпорации Marzotto Apparel, но вскоре 29,6% акций модного дома уходит к британской компании Permira. Сейчас владельцами модного Дома являются катарские инвесторы. В состав Valentino Fashion Group входят помимо одноименного бренда такие марки, как Marlboro Classics, M Missoni, Lebole и Oxon. Продукция компании продаётся более чем в ста странах мира, имеет более тысячи мультибрендовых бутиков, а ориентировочная стоимость самого холдинга составляет сейчас 2,6 миллиарда евро.

Inditex

Industria de Diseno Textil, S. A (более известная как Inditex) — крупнейший испанский конгломерат. Основателем корпорации и текущим крупнейшим акционером является Амансио Ортега. Он был назван самым богатым человеком планеты: бизнесмен не дает интервью и лично контролирует работу корпорации. Группе Inditex принадлежит такие бренды, как Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius, Zara, Tempe, Uterque. Изначально почти все товары группы изготавливались именно в маленьком городке Ла-Корунья, где находится штаб-квартира конгломерата. Сейчас большая часть продукции корпорации производится в странах с низкой стоимостью труда, однако основное производство по-прежнему располагается в Испании и Португалии. Конгломерат состоит из почти сотни компаний, занимающихся деятельностью, связанной с текстильным дизайном, производством и распространением модных товаров. Корпорация самостоятельно разрабатывает и производит практически все предлагаемые ею товары. Портфель брендов представлен как демократичным масс-маркетом, так и дорогими дизайнерскими вещами. Такой подход позволяет охватить максимально широкую аудиторию.

Идея немедленных продаж

Как видим, практически все модные бренды класса люкс распределены по портфелям огромных корпораций. Владельцы холдингов держат строго под контролем каждое звено — от назначения главного дизайнера марки до места расположения бутика. Конгломерат выстраивает четко отработанный механизм бизнес-процесса, где искусству порой сложно существовать в подобных рамках. Мода стала слишком быстрой и подогнанной под расчеты маркетологов. Теперь никто не ждет, когда вещь с подиума поступит в продажу — её заказывают прямо на показе. Онлайн-магазины холдингов работают 24 часа в сутки. Франсуа-Анри Пино, руководитель Kering, заявил, что такая доступность моды сводит на нет мечту о роскоши. И это касается не только брендов класса люкс. Многие именитые кутюрье, не желая оставаться марионеткой в руках финансистов, сходили с дистанции. Творцу важна «философия моды», тогда как корпорацию интересует продуманная бизнес-стратегия.