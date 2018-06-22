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Джон Гальяно сделал мужской показ Maison Margiela кутюрным и хочет совмещать шоу
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Джон Гальяно сделал мужской показ Maison Margiela кутюрным и хочет совмещать шоу 

The Blueprint 25 минут назад
Фото: The Blueprint
В Париже прошел показ мужской коллекции весна-лето 2019 Maison Margiela. Это второе мужское шоу бренда под руководством креативного директора Джона Гальяно, и оно знаменовалось сразу несколькими громкими новостями. Во-первых, Гальяно показал коллекцию Artisanal — так называется кутюрная линия бренда, — а не ready-to-wear. Шоу оформил американский художник Тони Мателли, создав серию скульптур в жанре vanitas — аллегорическом совмещении жизни и смерти.
Во-вторых, Maison Margiela записали подкаст, в котором дизайнер рассказал о создании коллекции, и планируют выпускать новый эпизод к кажному показу. И наконец, в подкасте Гальяно сообщил, что в следующем показе, который пройдет в сентябре в рамках парижской недели моды, он совместит женскую и мужскую коллекции.
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Женский форум
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