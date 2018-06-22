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«Обуви не хватает?»: Виктория Дайнеко не снимает голубые туфли
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«Обуви не хватает?»: Виктория Дайнеко не снимает голубые туфли 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Говорят, что обуви не бывает много, особенно, если речь идет о женском гардеробе. Но есть девушки, которые демонстрируют завидное постоянство в выборе вещей, ничуть не смущаясь их повторением в своих образах. Среди них и певица Виктория Дайнеко, которую часто замечают в любимых туфлях.
Со стороны кажется, что пользователи сети никак не могут перестать обсуждать ноги 31-летней исполнительницы Виктории Дайнеко. Они то и дело указывают на их несовершенство, но артистка предпочитает с юмором относиться к критике собственной внешности, которой в целом довольна. На этот раз диванные аналитики обратили внимание на голубые туфли, которые знаменитость, кажется, не снимает.
На своей странице в Инстаграме красавица показывает разные образы, но далеко не все их них можно назвать удачными, порой ее наряды называют настоящими модными провалами и ей то и дело советуют нанять стилиста. Еще недавно Виктория появлялась на фото в туфлях на платформе, которые ей советовали выбросить. После них она «прикипела душой» в другой «обувке»: «В пропаже любимых туфель есть плюс! Теперь модные мои друзья пляшут от радости, что я не надеваю туфли с платформой. Но что поделать, если комплексы сильнее моды?» Подписчики обратили внимание и на то, что знаменитость часто появляется на публике в одном и том же жакете, что также стало предметом обсуждения. Дайнеко неожиданно ответила на негативные комментарии почитателей моды: «Вика в сказке. Да, я заметила, что вот уже вторая неделя пошла, как я не снимаю этот пиджак, он прилип».
Не все остались в восторге от постоянства звезды шоу-бизнеса, ей настоятельно рекомендуют разнообразить гардероб, который явно не пестрит яркими вещами, а также подобрать красивую обувь, чтобы создать элегантные ансамбли: «Очень хорошо, что туфли на платформе потерялись, давно надо было им это сделать». «Мне кажется, туфли без платформы сильнее силуэт вытягивают. Хотя я не модный критик». «Туфли голубые мне нравятся, красивые, только что-то часто вы в них…» «Обуви не хватает? Так говори, сейчас скинемся всем миром, у кого что есть». «Странно, обычно селебрити более основательно подходят к выбору одежды и обуви, а вы ходите в одном и том же». Виктория Дайнеко недавно показала фото, на котором гладит вещь, напоминающую мужские брюки. Фанаты сразу решили, что в личной жизни артистки произошли изменения и она больше не одна.
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Женский форум
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