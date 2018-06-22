Раздевайся и на бал: как студенты Кембриджа отмечают окончание экзаменов

Для каждого студента окончание экзаменов — это праздник. Но наверное никто его не отмечает так, как это делают студенты Кембриджа. Празднование проходит с большим размахом и огромным количеством алкоголя. Но в этом году студенты будут валяться пьяными на улицах не в классических костюмах и вечерних платьях, а в необычных нарядах, или даже вовсе без них. Ведь тема майского бала 2018 — музыка сфер.

Майский бал — одно из самых важных событий в жизни студентов Кембриджа. Он проходит после сдачи экзаменов в июне. В 2018 году в праздновании приняли участие около полутора тысяч студентов.

В это раз студенты отказались от классических костюмов и бальных платьев. Темой бала стала Музыка сфер, поэтому студенты подошли к выбору нарядов с фантазией, а некоторые и вообще отказались от одежды.

Музыка сфер — концепция, возникшая в древней Греции. Мыслители считали, что небесные тела могут создавать музыку. Студенты Кембриджа сделали эту концепцию темой бала, вооружились красками, блестками и необычными нарядами.

Некоторые студенты особо не заморачивались. Одна девушка просто прикрыла соски серебряными наклейками, другая надела черное белье, чулки и каркас для юбки из проволоки. Мужчины тоже позаимствовали вещи из дамского гардероба: юбки, парики, ажурные чулки, длинные платья.

Бал — удовольствие не бесплатное. Этом году билет на мероприятие стоил 70 фунтов. Хедлайнером выступил диджей Mr Scruff.