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Раздевайся и на бал: как студенты Кембриджа отмечают окончание экзаменов
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Раздевайся и на бал: как студенты Кембриджа отмечают окончание экзаменов 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Для каждого студента окончание экзаменов — это праздник. Но наверное никто его не отмечает так, как это делают студенты Кембриджа. Празднование проходит с большим размахом и огромным количеством алкоголя. Но в этом году студенты будут валяться пьяными на улицах не в классических костюмах и вечерних платьях, а в необычных нарядах, или даже вовсе без них. Ведь тема майского бала 2018 — музыка сфер.
Источник: Daily Mail
Майский бал — одно из самых важных событий в жизни студентов Кембриджа. Он проходит после сдачи экзаменов в июне. В 2018 году в праздновании приняли участие около полутора тысяч студентов.
В это раз студенты отказались от классических костюмов и бальных платьев. Темой бала стала Музыка сфер, поэтому студенты подошли к выбору нарядов с фантазией, а некоторые и вообще отказались от одежды.
Музыка сфер — концепция, возникшая в древней Греции. Мыслители считали, что небесные тела могут создавать музыку. Студенты Кембриджа сделали эту концепцию темой бала, вооружились красками, блестками и необычными нарядами.
Некоторые студенты особо не заморачивались. Одна девушка просто прикрыла соски серебряными наклейками, другая надела черное белье, чулки и каркас для юбки из проволоки. Мужчины тоже позаимствовали вещи из дамского гардероба: юбки, парики, ажурные чулки, длинные платья.
Бал — удовольствие не бесплатное. Этом году билет на мероприятие стоил 70 фунтов. Хедлайнером выступил диджей Mr Scruff.
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