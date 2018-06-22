Маша Федорова, Марина Александрова, Елена Темникова, Наоми Харрис и другие звезды на презентации Tiffany & Co в Лондоне 

Маша Федорова, Марина Александрова и Елена Темникова Минувшим днем новый креативный директор Tiffany & Co. Рид Кракофф представил в Лондоне друзьям и клиентам ювелирного бренда свою первую коллекцию, которую среди первых оценили Натали Дормер, Наоми Харрис, Дуглас Бут и другие звезды. Не обошлось на презентации и без наших соотечественниц — репортажи с мероприятия в своих социальных сетях вели Маша Федорова, Марина Александрова, Елена Темникова и Дарья Веледеева. Что до коллекции Кракоффа, то она получила название Paper Flowers («Бумажные цветы»), но цветы в ней, конечно, не из бумаги — здесь вам и золото высшей пробы, и платина, и бриллианты, и сапфиры. Paper Flowers отступает ото всех правил, присущих украшениям высокого позиционирования. Роскошь не всегда должна ассоциироваться с формальными поводами, поэтому мы использовали драгоценные камни и металлы, но сами украшения задуманы так, чтобы в них можно было проживать каждый день, — рассказал о своей работе Кракофф.
Маша Федорова, Марина Александрова и Елена Темникова
Хазал Кая и Елена Темникова
Маша Федорова и Натали Дормер
Джессика Лоис Уэйр, Натали Дормер и Наоми Харрис
Натали Дормер
Наоми Харрис
Марина Александрова
Марина Александрова и Натали Дормер
Дуглас Бут Лотти Мосс
Айрис Лоу Кая Скоделарио
Дарья Веледеева